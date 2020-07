En la jornada de este viernes, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, brindó detalles del trabajo y los protocolos que se están elaborando para el regreso a las aulas en Tucumán e intentó llevar tranquilidad a padres y docentes.

“La situación epidemiológica del país se va siguiendo día a día. Se está trabajando de manera conjunta. Tucumán está entre las 10 provincias que está en la fase más avanzada, teniendo en cuenta que el 80% de las actividades está habilitada mediante protocolos. El caso educativo es el mismo. Estamos en fase de preparación con la posibilidad concreta de la fase del regreso. Hay un protocolo que dictaron los expertos que asesoran al presidente y que a la vez trabajaron con el Ministerio de Educación de la Nación para saber las pautas a cumplir en caso de que el regreso sea presencial”, inició explicando el ministro.

“Con la palabra regreso es más bien un relanzamiento, no vuelve lo mismo porque ha cambiado todo irreversiblemente. Se vuelve gradual, con los tiempos espaciados, respetando espacios: menos gente, menos horas. Hay que transmitirle a los docentes cierta tranquilidad. Una docente que tiene seis horas, no va a hacer seis horas presenciales y seis a distancia, va a trabajar lo que sus condiciones laborales estipulan. Si hay una persona que es paciente de riesgo, por supuesto que lo vamos a contemplar. Nuestro objetivo central es cuidarla a la gente. Va a haber agentes sanitarios en la escuela cuando se produzca el regreso. Puede ser la tercera o cuarta semana de agosto dependiendo cómo evolucione la situación epidemiológica del país. Toda la sociedad tucumana hemos hecho las cosas bien, eso quiere decir que no hay circulación comunitaria”, sentenció además el ministro.