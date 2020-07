Desde que trascendió que Andy Kusnetzoff dio positivo de coronavirus tras sentirse muy mal desde el pasado sábado, la producción de Telefe y Kuarzo les pidió a los invitados del último PH: Podemos Hablar, Christophe Krywonis, Benito Fernández, Romina Malaspina y Flor Vigna que se realizaran el test para descartar o confirmar la presencia de virus pandémico en sus cuerpos. En ese marco, hace un día se conoció que la conductora de Canal 26 dio negativo y en esta oportunidad fue la bicampeona del Bailando quien compartió sus resultados en las redes sociales.

“Me hice el hisopado y dio negativo. Gracias Telefe y Kuarzo por cuidarnos al extremo con medidas, protocolo y estudios. Justo hoy en un ejercicio de meditación me tocó esta bella fábula y me pareció hermosa para compartirla tanto para malos momentos cómo buenos. La dejo por aquí”, comenzó la exparticipante de Combate al pie de un video que mostró el preciso momento en el que se sometió al análisis, y donde se la ve molesta y con temor.

Tras desearle a sus seguidores un día con mucho amor y lleno de paz, la actriz cerró su posteo con una llamativa reflexión a través de una extensa fábula:

“Había un rey y una vez le dijo a los sabios de la corte “Tengo un anillo con uno de los diamantes más finos del mundo y quiero escribir un mensaje debajo de la piedra que pueda ser útil en una situación de extrema de desesperación. Daré este anillo a mis herederos y quiero que sirvan fielmente. Piense en qué tipo de mensaje servirá para este propósito. Debe ser muy corto para caber en el anillo “.

Los sabios sabían cómo escribir tratados, pero no se expresaban frases cortas. Pensaron y pensaron, pero no pudieron encontrar nada.

El rey se quejó del fracaso de su aventura con un viejo y fiel sirviente que lo crió desde la infancia y era parte de la familia.

Y el viejo le dijo:



“No soy un sabio, no tengo educación, pero conozco ese mensaje. Durante muchos años en el palacio, conocí a mucha gente. Y una vez serví a un místico visitante a quien tu padre invitó. Y él me dio este mensaje. Simplemente no lo lea, páselo al artesano y solo ábralo cuando no haya salida “.

El rey escuchó al viejo y fiel servidor.

Después de un tiempo, los enemigos atacaron el país y el rey perdió la guerra.



Huyó de su caballo con los enemigos que lo perseguían. Estaba solo y había muchos.



Condujo hasta el final del camino, solo para llegar a un enorme acantilado muy profundo delante de él.

Si caía allí, sería el final. No podía regresar, los enemigos se acercaban y ya podía oír el ruido de los cascos de sus caballos. No tenía salida y estaba completamente desesperado.

Y luego recordó el anillo. Reconociendo que había llegado el momento de mirar debajo de la piedra preciosa, encontró una inscripción: “Esto también pasará”

Después de leer el mensaje, sintió que todo estaba en silencio.

Al parecer, los perseguidores se perdieron y procedieron en una dirección diferente. Los caballos ya no se oían.

El rey estaba lleno de gratitud hacia el sirviente y el místico desconocido.



Las palabras fueron poderosas. Guardó el anillo. Y salir a la carretera.

Una vez más reunió a su ejército y, a su debido tiempo, regresó a su palacio y al poder,



y organizó una magnífica fiesta para todo el reino: la gente amaba y celebraba a su rey.



El rey estaba feliz y orgulloso.

El viejo sirviente se le acercó y en un tono suave lo instó a “mirar el mensaje nuevamente”.

“Ahora soy un ganador, la gente celebra mi regreso, no estoy desesperado,



no estoy en una situación desesperada”. Respondió el rey.

“Escucha al viejo sirviente”, respondió, “el mensaje funciona no solo en momentos



en que todo es malo, sino también en momentos de victoria”.

El rey miró el anillo y descubrió: “Esto también pasará”.

Y nuevamente sintió un silencio caer sobre él, aunque estaba en medio de una ruidosa



multitud de baile. Su orgullo se disolvió. Él entendió el mensaje. El era un hombre sabio.

Y luego el viejo dijo: “¿Recuerdas todo lo que te pasó? Nada y ningún sentimiento es permanente.



A medida que la noche se convierte en día, los momentos de alegría



y desesperación se reemplazan entre sí. Acéptelos como la naturaleza de las cosas,



como parte de la vida”.

A.A

