Luego de dar la gran noticia de haberse curado del cáncer de intestino que le diagnosticaron a principio de año, Federico Bal realizó una nueva publicación donde dijo que si bien “siempre será paciente oncológico”, lo peor ya había pasado, e instó a todos -como ya lo había hecho en otras ocasiones- a no abandonar sus tratamientos y a realizarse chequeos.

Además de mencionar al personal del IAF (Instituto Alexander Fleming) que “me atendieron como si fuera mi segunda casa”, entre otras personas que lo ayudaron durante este último tiempo, Federico agradeció a Leticia Brédice, Claudia Albertario, Chiqui Abecasis y Alicia Beatriz Sampayo Aja por hacer de puente con gente que también colaboraron a su paz interior.

“Voy a ser siempre paciente oncológico, quedan unas cosas por hacer, pero el mayor problema está solucionado”

“Y todos esos que estuvieron mandándome mensajes, rezando por mí sin siquiera conocerme, intentando que no caiga día a día. No saben lo importante que fue. El periodismo, colegas que hoy considero amigos”, afirmó el actor y productor en una serie de historias en su cuenta de Istagram.

Y explicó: “Voy a ser siempre paciente oncológico, quedan unas cosas por hacer, pero el mayor problema está solucionado. Les pido que no se olviden de donar sangre, sean donante de órganos, y no abandonen sus tratamientos, repito: un estudio a tiempo te salva la vida, doy fe”, les dijo a sus seguidores y a todo aquel que lo leyera.

Por último, brindó un mensaje positivo para quienes atraviesan una situación similar a la suya: “Para algunos el recorrido de esta enfermedad es largo. Para otros, como yo, algo bastante más corto. Pero no tengo dudas que el creer en algo, ya sea en Dios, en el universo, o simplemente en la idea de visualizarte sano, te salva la vida y te terminas curando. El amor todo lo puede, y no es una frase armada, es la puta verdad”, completó.

Varios minutos más tarde, al enterarse de la noticia, Mariano Iúdica, que estaba al aire con Polémica en el Bar (América), lo comentó con sus panelistas, quienes celebraron el momento, y llamó a Fede emocionado.

“No hay mucho más que decir que esa publicación en la que también estoy abrazando a mi vieja. Y cuidemos la salud que es lo más importante que tenemos”, arrancó diciendo Bal en diálogo con el ciclo ante la mirada de Luciana Salazar, Horacio Cabak, Jey Mammón, Gastón Recondo y Adrián Cormillot.

Consultado sobre sus sentimientos cuando le comunicaron que el tratamiento -radioterapia y quimioterapia juntas- había logrado desaparecer el tumor, dijo: “Todavía estoy en shock y es todo muy nuevo. La verdad es que estoy muy emocionado. Estoy casi igual que cuando me dijeron que tenía cáncer, todavía no puedo diferenciar. Hay gente que lucha tanto contra esta enfermedad de mierda, y a mí me pasó que me curé y se fue el problema rápido sin tener que operarme. Cuando terminé la reunión con los doctores, fui a la casa de mi mamá a abrazarla porque merece saberlo. Los viejos sufren más que uno”, agregó.

“El amor te salva de esta mierda y de esta puta enfermedad. Tener una mina al lado como Sofía (Aldrey) es lo mejor que te da la vida”, destacó a su novia, quien estuvo a su lado todo el tiempo. Y siguió: “Y tener unos amigos que te mandan cosas para hacerte reír y gente que está pendiente de vos, gente que me fui haciendo amigo en este tiempo. Sabía que iba a salir de esta y no bajar los brazos, es tan importante. Algo lindo quiero hacer con todo esto que me pasó, abrirle los ojos a las generaciones jóvenes que nos cuidamos tan poco la salud a veces“, remarcó

“Yo pensé que me las sabía todas, pero te agarra la vida y te pega un cachetazo. Uno no tiene ni idea, pero te viene de golpe y ahí estás”, concluyó Fede emocionado y feliz.

L.M