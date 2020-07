Esta tarde Oriana Sabatini revolucionó las redes sociales, tras publicar un video en bikini, dado que en Italia es verano, en el cual se mostró al natural al 100 por ciento con estrías, celulitis y todas las características comunes que se presentan en los cuerpos a lo largo de su desarrollo. Despojada de los filtros, las luces, las cámaras de los estudios fotográficos y la frivolidad de las redes, la cantante pasó un mensaje de conscientización que se hizo viral y conmovió y ayudó a miles de personas. En el marco de ese posteo del que todos hablan, su pareja, Paulo Dybala compartió en su historia de Instagram el video de la artista y dejó un mensaje que derritió a todos.

“Te amo”, con un emoticon de corazón recitaba el pie del mensaje que el delantero de la Juventus le dedicaba a la autora de “Bad”, luego de que la hija de Catherine Fulop confesara el fuerte pasado que vivió con su cuerpo, por presentar trastornos alimenticios, de los cuales hizo mención por primera vez. “Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy seria inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No se si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así“, comenzó en un descargo a corazón abierto.

“Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pinto subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre y hoy me quería sacar ese peso de encima”, continuó muy honesta sobre su pasado con la comida, dejando a todos sus seguidores sorprendidos.

“No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mi hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor. Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTA BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije. De todas maneras me encanta como salí en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande“, cerró en un conmovedor mensaje que sin dudas, desde hoy, dio vuelta muchas consciencias por el grado de realidad, empatía y veracidad que contienen sus palabras.

A.A

