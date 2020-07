La lucha para lograr la igualdad y erradicar la violencia de género en Argentina, es un campo de batalla que tiene varios round desde hace años. Si bien el tema logró grandes avances, aún quedan marcados vestigios de violencia y ésta se ejerce tanto física, psicológica como emocionalmente. En las últimas horas el conductor Nicolás Magaldi sacó las garras en las redes sociales por su panelista, Cinthia Fernández, ante la desafortunada actitud que mostró el productor televisivo, Marcelo Lamorte, contra ella en un móvil al aire.

Luego de que Lamorte, quien anteriormente fue demorado por la policía tras ser acusado de golpear a un trabajador de prensa, descalifique en pleno vivo a la bailarina en El Show del Problema (El Nueve), el conductor del ciclo dejó sentada su postura en Twitter tras un enérgico descargo que causó revuelo en las redes.

“Hoy vivimos un episodio lamentable con un ‘productor’ de nuestro medio. Fue de esos momentos donde sale a la luz y se refleja una cierta porción de la sociedad señalando con una autoridad, prepotencia y violencia de género descalificando todo lo que se les presenta”, comenzó Magaldi en Twitter, tras un mensaje teñido de indignación.

“Este violento fue repudiado por todo el equipo y acompañamos a Cinthia Fernández con Silvina Luna, Mica Viciconte, José María Muscari (más todos los que no salen al aire) para decirles a todos ustedes que somos una generación que REPUDIA Y REPUDIARÁ a este tipo de personajes que en profundidad termina exponiendo a esos POTENCIALES FEMICIDAS que nos hacen sentir y lamentar la total desprotección de muchísimas mujeres”, sumó categórico, remarcando el apoyo de todo el panel a la modelo.

Finalmente cerró en un descargo que dejó tela para cortar: “No a la violencia, no a estos machirulos, no a estas situaciones. Los abrazo y agradezco la comprensión”, dejando en claro qué piensa al respecto y tomando cartas sobre el asunto, que quedó televisado el jueves por El Nueve.

