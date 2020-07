Hace unos días, la noticia de que Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli se habían separado tras ocho años sacudió a la farándula. Poco tiempo después, Luis Ventura comentó que ya había tres nombres de posibles candidatas, dos de ellas muy mediáticas, que estaban haciendo fila por el conductor, y en las últimas horas, el nombre de Romina Malaspina comenzó a circular con más fuerza por declaraciones de Marcelo Polino, amigo del conductor de televisión, lo que provocó que la presentadora de Canal 26 salga a hablar de los rumores de romance.

El periodista que trabaja para LaFlia hace poco visitó La Jaula de la Moda. Fue allí que Fabián Medina confesó que le gustaría que Malaspina estuviera con la figura de El Trece e indicó: “Me encantaría. Tiene presencia. No tiene la estelaridad de Guillermina, claramente, porque apareció hace poco, pero hay algo en su presencia que es muy magnética. Y a diferencias de otras chicas sexies que estuvieron antes, ella tiene empatía con las mujeres. Les ofrecen el marido, el hijo. Le cae bien a las señoras”. Al escucharlo, el jurado del Bailando sumó que la exparticipante de Gran Hermano es hermosa, que la conoce de una gala de ese reality y aseguró que “donde pone el ojo, pone la bala”.

Luego, en diálogo con Confrontados (El Nueve), Polino agregó otra opinión respecto al rumor de romance entre ella y Marcelo: “Me encanta, es bárbara. Y consiguió lo que muchos quieren , fama rápida, después verá con su inteligencia si puede sostenerlo o no, pero le veo futuro en el medio”.

Frente a esto, la influencer salió este jueves en Intrusos, y al ser consultada por el panel de América sobre su presunto acercamiento al empresario, respondió con firmeza y contó cómo fue la vez que vio a este en persona. “Sí, lo escuche a Polino que dio una nota y que saltó un rumor de romance con Marcelo. La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del Bailando y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él”, aclaró la actriz.

Tras desmentir la conjetura popular que creció con fuerza en las últimas horas, Débora D’amato le consultó a la modelo si estaría igualmente con un hombre mayor a ella, que ya tiene 60 años, misma edad que la del presidente de San Lorenzo de Almagro.

“Ahora estoy súper tranquila, estoy sola hace un tiempo y con todo esto de la pandemia estoy disfrutando mucho de estar sola, no sabría decirlo ahora si estaría con alguien o con alguno de 60”, sostuvo Romi, aunque Rodrigo Lussich aportó que el Cabezón está “muy enojado con el rumor”.

A.A.

