A lo largo del miércoles 15 de julio, una gran cantidad de cuentas de Twitter pertenecientes a importantes empresarios, figuras de la política y artistas reconocidos a nivel mundial sufrieron un hackeo, y los directivos de esta red social decidieron suspender la publicación de mensajes a los usuarios verificados. Esta medida duró algunas horas, y una vez solucionado el problema, todo volvió a la normalidad, excepto para Tini Stoessel, que en medio del fervor por el estreno de su nueva canción junto a Khea, Ella dice, continuó imposibilitada a expresarse en esa plataforma, por lo que decidió sorprender a sus fanáticos con un mensaje a través de su padre, Alejandro.

La cantante fue una de las pocas personas que permanece con su cuenta suspendida, y decidió comunicarse con sus millones de fanáticos a través de @alestoeessel, el usuario del director de cine de 62 años. “¡Soy Tini, le agarré el cel a papá para avisarles que sigo sin poder entrar a mi cuenta de Twitter!”, comenzó su inesperado escrito.

“Gracias por todos sus mensajes, no saben cuanta felicidad me están haciendo sentir. Gracias”, concluyó la intéprete de grandes éxitos como Princesa, 22 y Fresa, que con su nuevo lanzamiento se convirtió en tendencia de la red social que no puede utilizar y alcanzó rápidamente más de dos millones de reproducciones en Youtube en menos de un día.

Soy tini le agarre el cel a papá!!! Para avisarles q sigo sin poder entrar a mi cuenta de Twitter, GRACIAS POR todos sus mensajes, no saben cuanta felicidad me están haciendo sentir. Gracias 🥺❤️ — alejandro stoessel (@alestoeessel) July 16, 2020

De esta manera, Alejandro Stoessel se llenó de réplicas a las que no suele estar acostumbrado, todas obviamente destinadas al nuevo tema que publicó su hija y emitidos por centenares de fanáticos que se encuentra muy felices por la repercusión que este tuvo no solo en América Latina, sino también en varios países de Europa.

Sin embargo, el productor de televisión, reconocido por su trabajo en ficciones como Mi familia es un dibujo y Patito Feo, así como también su gestión como gerente artístico de Ideas del Sur, la exproductora de Marcelo Tinelli -con quien luego terminó enfrentado judicialmente- suele acompañar la carrera de su hija con mensajes que van a tono con la música que ella hace. Por ejemplo, horas antes del lanzamiento de Ella dice, había advertido: “Hoy se perrea sí o sí”.

L.L.

