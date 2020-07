Oriana Sabatini habló a corazón abierto y por primera vez sobre los trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia, y se grabó en bikini, sujetándose los glúteos, las piernas y la panza para compartir un mensaje con el que invitó a reflexionar sobre las críticas que se realizan con frecuencia a los cuerpos de las personas.

“Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy seria inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenia ganas de subir algo asi. Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pinto subir esto”, comenzó el texto que publicó la cantante en Instagram, y que estuvo acompañado por la grabación que la mostró al natural y feliz por dar este paso en su vida.

“Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima”, reconoció la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, que semanas atrás ya había difundido imágenes de sus estrías por los cuestionamientos que recibió a raíz de un video.

“No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mi me hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”, continuó la modelo.

“Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije”, aseguró la novia de Paulo Dybala.

“De todas maneras me encanta como sali en el video y creo que eso ya es un paso bastante grande”, concluyó Oriana con respecto a la grabación en la que se tocas distintas partes de su cuerpo y luce sonriente y feliz por cómo es.

En febrero de este 2020, y en Tardes Nuestras, el programa de televisión que conduce su madre en Magazine, la artista de 24 años de edad había dicho que costaba mostrarse al natural, y que una de las cosas que dialogó con su psicóloga en aquel entonces fue que había engordado tres kilos, además de aclarar que, afortunadamente, logra comer sin culpa.

“De más chica tuneaba mis fotos, me alisaba la piel y la cinturita, pero después me di cuenta de que no estaba bueno y me sentí una estúpida”, sostuvo aquella vez la actriz, que con la publicación que hizo en el día de hoy, comprobó ante sus millones de seguidores que se encuentra mucho más cómoda y mejor de cara a los problemas que la aquejaron años atrás.

L.L.

