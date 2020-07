Henry Cavill hizo explotar las redes sociales tras publicar un vídeo en el que enseña, de la manera más sexy posible, cómo armar un ordenador personal diseñado para videojuegos al ritmo de Barry White.

Cavill, quien dio vida a Superman en el DC Extended Universe e interpreta en la actualidad a Geralt de Rivia de la adaptación de Netflix de The Witcher, es un conocido amante de los videojuegos, en especial del juego de rol The Elder Scrolls V: Skyrim. De hecho, el actor británico reveló tiempo atrás que estaba en una partida de World of Warcraft cuando su representante lo llamó por teléfono para avisarle que había obtenido el papel de Superman.

En las últimas horas, Cavill, quien ya había contado que prefiere las computadoras ante que las consolas PS4 o Xbox, decidió grabarse armando una PC Gamer desde cero, habiendo elegido previamente cada uno de sus componentes.

De esta manera, en un video que ya lleva más de un millón setecientos mil reproducciones, y sigue sumando, Henry Cavill mostró el paso a paso del armado, luciendo sus impresionantes músculos y dejando obnubilados a sus millones de seguidores. Como cualquier mortal leyó las instrucciones de todo, se equivocó, volvió sobre sus pasos, lo solucionó. Talento y sensualidad, un combo que no pasó desapercibido para nadie.

“Todas las partes. Este tipo de material no es para todo el mundo… se aconseja la discreción del espectador. Puede que vea muchas partes que no ha visto antes”, se lee en la publicación.

Integrantes del mundo Geek elogiaron las piezas elegidas por el actor y filántropo, que si bien él intentó tapar las marcas, gracias a las cajas se vio que tenía: una placa madre Asus, un procesador AMD Ryzen 9, iluminación RGB, una tarjeta de video Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC edition, además de enfriamiento líquido, entre otros elementos indispensables.

“Henry Cavill armando una computadora es el mejor video porno que he visto en toda mi vida”, “Chris Evans y Henry Cavill Tendring Topic. Eso si que da gusto mirarlo y no la basura del futbol. 10/10”, “Arreglame el corazón, Geralt”, “5 minutos de Henry Cavill armando su nueva pc gamer y cumpliendo todas nuestras fantasías”, “Hay demasiado porno en este vídeo: la música, la PC, el que lo arma. TODO”, “No estaba preparada emocionalmente para ver este video de Henry Cavill”, “Tengo que dejar de tener esa fantasía con Henry Cavill armando su pc… Bueno, una y ya :)”, “Henry Cavill armando su PC con Barry White de fondo es lo mejor que va a pasar este Jueves”, “Fifty Shades of Henry Cavill (2020) Acción/Romance/Pornográfico‧ 00:05:26 min”, son algunos de los cientos de mensajes de que le dejaron y que hicieron Tendencia mundial el nombre del actor.

Mientras tanto, Cavill está a la espera de retomar las grabaciones de la segunda temporada de The Witcher, la serie basada en los libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski que lanzó Netflix en diciembre de 2019 con un total de 8 capítulos. La segunda entrega llegaría a finales de 2020 o principios de 2021.

Por otro lado, en mayo trascendió que Cavill estaba negociando con Warner Bros. su retorno a la gran pantalla como Superman. No estaba claro si el británico volvería a ser el hombre de acero con un cameo en una película centrada en otro personaje o si, por el contrario, el superhéroe volador regresaría con un papel de peso en una cinta.

“La capa está todavía en el armario. Es aún mía. No he renunciado a este papel. Todavía hay mucho que tengo que dar por Superman. Un montón de historias que hacer. Un montón de profundas y honestas verdades del personaje en las que quiero entrar. Quiero reflejar los cómics. Eso es importante para mí. Hay mucha justicia por hacer respecto a Superman. El estatus es: ‘Ya verán'”, aseguró el pasado noviembre en la revista Men’s Health.

Esta posibilidad de que Cavill vuelva a dar vida a Superman llegó después de que Zack Snyder anunciara que su misterioso montaje de “Justice League” se estrenará en 2021 en HBO Max.

