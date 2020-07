La industria del entretenimiento fue una de las áreas más golpeadas por el coronavirus y no en términos de casos, sino porque fue a una de las que más afectó económicamente. Los teatros, los cines, los recitales, los shows y las ficciones se frenaron de golpe por el avance del COVID-19, quedaron en parálisis y cayeron en el concepto que entró en auge con estos meses de cuarentena: la necesidad de reinventarse. En ese marco, Luis Ventura, junto a toda la comisión directiva de APTRA, evalúa desde hace meses, diversos caminos para que puedan desarrollarse los premios Martín Fierro 2020, y si bien todo resulta cuesta arriba, en la última hora, el periodista dio a conocer una noticia que causaría una gran alegría en el mundo del espectáculo y que cuenta con un detalle por de más extravagante: quiere que la ceremonia se realice en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Luis, ¿es cierto que vos tenés pensado hacer el Martín fierro en el Obelisco?”, le consultó Pía Shaw a la figura mediática en diálogo para Informados de Todo (América). “Sos de lo peor”, le respondió Ventura riéndose, y añadió: “Como todavía esto se está instalando, porque estamos encontrando el camino para poder hacer realidad el Martín Fierro, tenemos un montón de ideas, pero el tema es hasta dónde se van a poder aplicar en función del momento sanitario que estamos viviendo”.

En ese punto, Guillermo Andino expresó que “lo bancaba” dado que no se puede saber cómo vamos a estar en noviembre, pero Shaw no le dio tregua y continuó indagando. “¿Es cierto que estás llamando a (Horacio Rodírguez) Larreta y no te atiende por la pandemia?”.

“Sí me atendió“, la sorprendió el experto en farándula que preside la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas, entidad que organiza cada año el evento más importante de los medios locales.

Al ser consultado sobre la charla que mantuvo con el jefe de Gobierno porteño, el expanelista de Intrusos en el espectáculo contestó firme: “No quiero adelantar pasos y cometer imprudencias. Lo que queremos es constituir una comisión de infectólogos de prestigio, incluso algunos que puedan llegar estar asesorando al presidente mismo, para que nos vayan delineando los protocolos, porque hay que ver el tema de la cuarentena, yo no puedo dar por sobreentendido que la cuarentena se termina esta semana y ya”.

Sin embargo, luego de dar las explicaciones técnicas del eje de conversación que mantuvo con el funcionario, Luis disparó sin filtro el gran deseo que tiene: “Igual, a ver, a mi me encantaría ver el Obelisco disfrazado de Martín Fierro. Ahora, de ahí a que esto se pueda hacer realidad, yo no se los puedo decir, porque no es una decisión y responsabilidad puramente mía”.

“Si ustedes me dicen de la cantidad de invitados, me dicen dónde se va a hacer, quién va a ganar, y demás, son cosas que se adelantan demasiado y que no sé si corresponde que las diga”, continuó el conductor de televisión con respecto a las posibilidades de que su sueño se concrete.

Entendiendo su postura, los presentadores de América dejaron de consultarle mucho más, aunque sí le realizaron una última consulta clave: “Estamos hablando de la transmisión de los Martín Fierro de aire, no?”. “Sería una alternativa, sí”, contestó el presidente de APTRA, que también destacó que el productor con el que está negociando todo el armado de la celebración que tendría lugar en el mes de noviembre, emplazó su productora en el mismo lugar que tenía su estudio Carlos Gardel, a quien él admira muchísimo. “Me emocioné”, confesó el panelista.

A.A

