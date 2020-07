De todos los participantes que asistieron a la grabación del último programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar (Telefe), Romina Malaspina fue la única que decidió hacerse el hisopado para descartar o confirmar la posibilidad de haber contraído coronavirus, dado que el conductor el sábado a la noche comenzó a sentirse mal, con síntomas, fue internado y dio positivo.

Mientras Canal 26, emisora para la que trabaja, sus seguidores, amigos y familiares se encontraban a la espera del resultado del test, la conductora del ciclo informativo nocturno del canal se mostró relajada, aunque precavida ante la situación. Ella había participado junto a Florencia Vigna, Christophe y Benito Fernández en el ciclo de entretenimiento, aunque el resto de las figuras comunicaron mediáticamente que como estaban asintomáticos, sólo iban a continuar con la cuarentena estricta, como el resto de ciudadanos y residentes de Argentina.

“Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa”, había indicado la mediática a El Trece. Finalmente, fue mostrando en sus historias de Instagram, una cadena de stories, informando que se iba a someter a un hisopado e incluso mostró el termómetro con su temperatura corporal para llevar tranquilidad, el cual le indicaba que tenía 36.3º, hasta dar con los resultados del hisopado que afortunadamente, dio negativo. “Bien, para que se queden todos tranquilos, anoche 1 am vino el médico a casa a hacerme rápido el test. El resultado dio negativo”, señaló la conductora, tras mostrar públicamente las hojas de su análisis.

A.A

Galería de imágenes