Los creadores de la serie Glee, Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk, dieron a conocer un comunicado conjunto a través de 20th Century Fox TV para homenajear a Naya Rivera después de que las autoridades encontraran su cuerpo en un lago al norte de Los Ángeles, Estados Unidos, tras seis días de búsqueda.

“Estamos desconsolados por la pérdida de nuestra amiga Naya Rivera. Nuestros corazones están con su familia, especialmente con su madre, Yolanda, que era parte de la familia Glee y su hijo Josey”, arranca el comunicado escrito por los creadores de la serie que catapultó la fama mundial de Rivera. Y anunciaron que “Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo para la universidad para el hermoso hijo que Naya amaba más que nada”.

“Naya no era del reparto regular cuando la elegimos en Glee. No tenía más que unas pocas líneas en el primer episodio. Pero no nos llevó más de uno o dos para darnos cuenta de que habíamos encontrado a una de las estrellas más especiales y más talentosas con las que alguna vez tendríamos el placer de trabajar”, aseguraron.

Con estas palabras, los responsables del fenómeno televisivo recordaron cómo conocieron a Rivera, la actriz nacida en California y de origen puertorriqueño que se convirtió en una de las protagonistas más queridas por el público, y cuyo papel terminó siendo uno de los más importantes. “Era una delicia escribir, dirigir y tenerla alrededor”, afirmaron sobre la cantante que interpretó a Santana Lopez.

Los cineastas destacaron que Rivera era capaz de cantar, actuar, bailar y “romper” con una escena emocionante. “Ella podía hacer una broma, así como podría aplastarte con una escena emocional. Podría moverse entre ser aterradora, dura y profundamente vulnerable con facilidad. Era una alegría para escribir, una alegría para dirigir y una alegría estar cerca”.

“Naya es responsable de numerosas actuaciones musicales icónicas de Glee – The Adele Mash Up, Valerie, Songbird– pero su mayor legado de Glee es probablemente el humor y la humanidad que aportó a la relación de Santana con su mejor amiga y eventual novia/esposa Brittany (interpretada por Heather Morris). Fue una de las primeras veces que se vio una relación abiertamente lésbica en un instituto a través de una cadena de televisión en abierto”.

“Naya entendió lo que significaba para muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez -defendieron-. Y siempre se aseguró de que el amor de Santana por Brittany se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras. Naya siempre se conmovió por las chicas que la alcanzaron para decirle cuánto les afectaba el amor de Santana y Brittany. La obligación de Naya hacia ellas -y hacia todos sus fans- era obvia. Ella tenía la rara combinación de humildad y una confianza infinita en su talento“, destacaron.

“Naya era una verdadera profesional. Siempre puntual, siempre se sabía sus líneas (lo cual no era fácil considerando los gigantescos bocados de diálogo que le dábamos a menudo), siempre hacía reír a todo el mundo en el set. Era cálida y cariñosa, y protegía ferozmente al resto del elenco. Era dura y exigente. Era divertida. Era amable. Era generosa. Hubo altibajos durante los maravillosos y estresantes años que pasamos haciendo Glee. Discutimos, peleamos, nos reconciliamos, luego peleamos un poco más, que nos reconciliamos de nuevo. El tipo de cosas que suceden en una familia. Naya era más que una simple actriz en nuestro programa, era nuestra amiga“, concluyeron.

La Policía del condado de Ventura, California, confirmó este lunes la muerte de Naya tras identificar su cuerpo en el Lago Piru, en el que desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo. La actriz alquiló un bote a primera hora de la tarde pero cuando no regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas.

Tras realizar la autopsia, la oficina forense determinó que la actriz y cantante de 33 años falleció por ahogamiento, sin encontrar signos que apuntaran a otra cosa más que a un fatídico accidente por las condiciones de la zona. “No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay ninguna indicación de la investigación o el examen de que las drogas o el alcohol hayan tenido algo que ver”, explica el documento divulgado.

“Hay muchas corrientes en el lago que aparecen particularmente en la tarde”, explicó el Sheriff del Condado de Ventura, Bill Ayub. “Creemos que fue a media tarde cuando ella desapareció, la idea quizás era que el barco empezó a ir a la deriva, no estaba anclado, y que ella reunió suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al barco, pero no la suficiente para salvarse a sí misma“, señalando que Naya Rivera dio su último aliento para salvar la vida de su amado hijo.

