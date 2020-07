Durante esta época del año en Tucumán se generan muchas dificultades para la salud de los ciudadanos y año tras año llueven las denuncias por la cantidad de humo y residuos que despiden las enormes quemas de pastizales y cañaverales en la provincia.

El doctor Sergio Dilasio, médico especialista en oftalmología, destacó, “la época que es un poco seca provoca irritaciones ya en los ojos. Hay mujeres que después de los 40 años también tienen ojos secos y culpa del clima también tienen irritación en los ojos. Pero acá lo peor que está pasando es que la gente en vez de cortar el pasto, lo quema. En las rutas, lo queman. Los cañaverales, los queman”, comenzó diciendo.

“Esa ceniza empieza a volar e impacta sobre la córnea y hace una queratitis primero, después hace una úlcera de córnea y ahí es donde se complica”.





Por otro lado, el especialista se refirió al humo y sus consecuencias. “Es un elemento tóxico que provoca que entre mucho anhídrido carbónico, además si estas cerca del pastizal que se está quemando, la temperatura también provoca lesiones sobre los ojos”.

“Lamentablemente esta práctica no va a cambiar de año a año porque no hay un control estricto de la quema de pastizales. Inclusive la misma gente que hace el cuidado de las rutas, de las autopistas hacen lo mismo. Y los vecinos también juntan un poquito de basura y hacen humo”, denunció.

“A la gente con asma le trae serios problemas respiratorios”, aseveró.

Dilasio hizo especial hincapié en el diagnostico de “ojos secos”. “El ojo seco no es como todo el mundo piensa, que uno no tiene lágrimas, sino que es la sensación de no tener lágrimas en los ojos. Las mujeres por una cuestión hormonal, después de los 40 años, se le reduce una de las hormonas que va a provocar la lubricación de ese ojo. Al mover los ojos, al haber un poquito de aire acondicionado, un poquito de calefacción o humo del cigarrillo también lo siente”.Y agregó: “¿Como se manifiesta? con una lágrima refleja, que es el lagrimeo activo”.