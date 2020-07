Muchos fanáticos de los dos lo estaban esperando y el día finalmente llegó: Tini Stoessel y Khea lanzaron la canción que grabaron juntos que se titula Ella dice. Sin embargo, hubo un detalle pequeño de la misma que fue viralizado e incluso festejado por miles de personas en las redes sociales, ya que la letra tiene una serie de frases que serían en contra del exnovio de la cantante, Sebastián Yatra.

El video de la estrella de pop y reggeatón junto al artista de trap la muestra a ella muy sensual adentro de una bañera y realizando muchos movimientos de cadera en su baile, mientras que él utiliza varios nombres de otros temas suyos, como Princesa, Fresa y 22, que se volvieron hits, tal como parece que sucederá con esta nueva publicación.

Con mucho ritmo, Khea hace mención del presunto motivo por el que finalizó la relación amorosa de la morocha con el colombiano, y además lo insulta. “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó. No te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió”, dispara el intérprete de 20 años de edad y oriundo de Mar del Plata que ya había colaborado con otras figuras internacionales como One Republic y Bad Bunny.

Esa estrofa rápidamente fue replicada por miles de usuarios de Twitter e Instagram, en especial por fanáticos de Tini, quienes suelen expresarse en contra de Yatra a raíz de la separación, y en especial, por el intercambio de mensajes que este mantuvo días atrás con Danna Paola, quien fue señalada en reiteradas ocasiones como la “tercera en discordia”.

Mirá la letra completa de Ella dice:

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo



Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo



Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo



Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo

Ella dice que me ama



Pero cuando tú me toca’ se me descoloca la mente



De este niño delincuente



Oye princesa, quiero comerte

De pies a cabeza, tus labios de fresa



Yo sé que tú andas suelta desde los veintidós



Dejaste a ese bobo porque no te cuidó



No te valoró, él nunca te vio



Y por descuidado, ahora le re cabió

Tú ere’ una fresa que quiere calle



Y yo con este swing que no le gusta a tu padre



No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes



Solo tengo ganas de arrancarte ese traje

Tú ere’ una fresa que quiere calle



Y yo con este swing que no le gusta a tu padre



No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes



Solo tengo ganas de arrancarte ese traje (Auh)

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo



Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo



Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo



Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo

Con ese beso que me diste, ey



Todas las cosas que me hiciste, ey



Las noches que me prometiste, ey



Sigo esperando y no llegaste



No viniste, solo

Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres



Solo agárrame y suéltame, boom-boom



Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres



Solo agárrame y suéltame, boom-boom

Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres



Solo agárrame y suéltame, boom-boom



Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres



Solo agárrame y suéltame, boom-boom

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo



Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo



Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo



Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo

Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres



Solo agárrame y suéltame, boom-boom



Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres



Solo agárrame y suéltame, boom-boom

L.L.

