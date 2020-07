A pesar de su larga trayectoria en la actuación, la vida de Ivo Cutzarida estuvo llena de polémicas durante los últimos años por sus pedidos de mano dura, declaraciones sobre la transexualidad y hasta una pelea con un comisario en Crónica TV. Pero ahora, y en pleno cambio mundial por la pandemia de coronavirus, el artista reveló parte de su nueva vida y contó que se transformó en guía espiritual y terapeuta humanista.

“A mi me gustaba mucho el derecho, la sociología, mi padre es filósofo. Así que también me había metido mucho con eso, con la política también y en los últimos años me recibí de coach, ahora me estoy recibiendo en counseling. Empecé a estudiar psicología muy fuerte porque me metí en la ayuda profesional, ver cómo ayudar a alguien para salir de sus problemas y sus angustias. Me gusta”, contó el actor en una transmisión en vivo para Radio Mitre con el periodista Juan Etchegoyen.

“Por suerte, tuve una vida muy activa y ahora estoy abriendo un nuevo panorama laboral. Estoy atendiendo consultas. Me recibí de coach y en PNL. Creo que el ser humano no tiene límites en las posibilidades que puede desarrollar, e incluso lo que está pasando es una oportunidad increíble. En los momentos donde tu vida deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa, porque el ser humano ha pasado por momentos terribles y de manera mucho más brutal, y ha tenido que saber adaptarse. No se adapta el que más conocimiento tiene, sino el que usa la creatividad. Tiene que ver con el sentido práctico, el sentido común, y esta es una excelente oportunidad. El ser humano es el único animal que tiene el poder de la adaptabilidad”, consignó quien fue en 2015 precandiato a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Los seres humanos podemos cambiar de hacer algo a otra cosa. Uno puede dejar una piel y pasar a otra cosa. Uno puede dejar las adicciones, dejar de ser un fanático, o dejar de ser un golpeador o machista. Uno puede dejar de ser una persona ideológicamente rígida, prepotente, soberbia, y eso que tenemos hay mucha gente que no se da cuenta”, sostuvo Ivo Cutzarida, quien también opinó del fallecimiento de Agustín Alezzo, el director teatral con el que se formó en la actuación.

“Lo conocía hace treinta años. Debuté con él en el Teatro San Martín. Durante el último año, su salud estaba muy deteriorada. Se había caído y roto la cadera, fumó toda la vida, un montón de problemas, pero bueno, qué se yo, no se puede detener la muerte”, declaró el mediático.

Evitando opinar de las medidas de Alberto Fernández por el Covid-19, el coach solo dijo que se deberían abrir los parques para que la gente pueda realizar actividad física. “Lo tenés a 30 metros al tipo, ¿no se va a poder jugar al tenis?”, preguntó, comentando también que hacer ejercicio es fundamental para el sistema inmunológico.

L.L.

