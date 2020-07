Laurita Fernández tuvo una cuarentena llena de cambios. En los primeros tiempos, tras regresar de su largo viaje a Estados Unidos, se le inundó el departamento, por lo que se tuvo que mudar a Pilar, donde vive su ex, Nicolás Cabré. Poco tiempo después de que todo se resuelva y regrese a su casa, comunicó que se había separado del actor y que veía difícil la reconciliación. En medio, como a todos, se le frenaron los trabajos artísticos por la cuarentena, por lo que cada viernes realiza un vivo de baile para seguir en actividad, concursos y produce contenido para sus redes. Sin embargo, la noticia de que conduciría el Cantando 2020 le renovó el panorama y en marco de un momento de alegría, la artista se animó a contar que está dándose una nueva chance en el amor.

“¿Estás sola, solita, soltera?”, le consultó su compañero de fórmula para el reality de canto, Ángel de Brito en LAM (El Trece) y recibió de forma inesperada, como respuesta: “Si, no sé si estoy. Contaba que empecé a hablarme con alguien para decir bueno, activo”. Sin embargo, casi automático agregó sin filtro a su relato: “Igual es un pelmazo empezar a conocer a alguien”, en referencia al proceso inicial de indagar sobre la vida de otro y unir compatibilidad, energías y química para ver si son el uno para el otro o mirar para otro lado.

En medio de una actitud de abrir el paraguas, sin tapujos, la rubia admitió que se conoce de antes con este hombre, aseguró que no es del medio y que tiene unos “cuarenti”.”Es de afuera del medio, nada que ver. Me escribió y dije bueno le sigo la charla para ver qué onda. Lo conocía desde hace mucho, mucho tiempo y bueno. Típica te preguntan cómo andas, y dije bueno qué se yo, voy a darle charla como para despejar la cabeza y ver qué me pasa también“, contó la bailarina.

Luego, el conductor de LAM y sus angelitas fueron por más y al consultarle sobre un posible encuentro aseguró que prefirió no avanzar en esta oportunidad. “Cuando llegó el momento de nos cruzamos en algún lado, vas a caminar, vas al supermercado. Ahí dije como ‘no’…

Sin embargo, lejos de esconder la mano, aseguró que tuvo muchos períodos luego de su separación, en los que pensó en Cabré. “La pasé igual, estuve cuatro meses en cuarentena sola en casa y la cabeza me carburaba todo el tiempo, y recordaba. Y era masoquista, y miraba fotos, y videos. Quise activar, pero todavía me di cuenta que lo estaba forzando. Pero ya va a aparecer”.

A.A

