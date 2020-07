Telefe, El Nueve, América, radios, poco a poco el coronavirus va armando su propia ruta en la televisión y en los medios, dejando a varios programas en jaque y bajo la activación inmediata del protocolo sanitario, por lo que muchos quedan a la espera del hisopado para descartar o confirmar la presencia del virus en el cuerpo. En las últimas horas, el conductor de Perros en la calle y Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, comunicó que dio positivo de COVID-19 y que se venía sintiendo mal desde el sábado a la noche y de sus invitados al último programa, fue Flor Vigna quien dio su palabra a un portal.

Cabe destacar que el conductor del ciclo de entretenimiento, recibió el miércoles 8 de julio en el piso del canal a Florencia Vigna, Romina Malaspina, al chef Christophe Krywonis y el diseñador Benito Fernández, dado que fue ese día en el que se grabó el programa que se emitió el pasado sábado 11 de julio, en el que si bien se tomaron todos los recaudos como en cada emisión, todos los invitados deberán realizarse el hisopado correspondiente para saber si se contagiaron o no y así evitar que lo propaguen, dado que todos son mediáticos y están en contacto permanente con gente en la televisión.

Es por este motivo que Florencia Vigna dio su palabra en diálogo con Primicias Ya y aseguró: “Me llamó la producción y me explicó todo, muy atentos. Kuarzo y Telefe toman todos los recaudos en la previa, durante y posterior al programa. Se respetó todo, el distanciamiento, al uso de tapabocas antes de grabar, alcohol en gel. Andy respetaba el distanciamiento muy bien”, y añadió sobre cómo se siente ella: “Yo no tengo ningún síntoma, no creo que me lo haya agarrado porque no tuve mucho contacto con Andy. Veremos más adelante, pero realmente creo que no pasará nada e igual me haré el test”.

Por su parte, Vigna se comunicó con Guido Záffora (Intrusos) y explicó: “Me dijo la producción que en caso de que sienta algún síntoma tenía que hacerme el hisopado, que por el momento no porque como estoy asintomática me daría negativo y por ahi después hay que hacerlo de vuelta. Pero la verdad es que fueron súper cuidadosos tanto ellos como Andy. Esperemos que no y que Andy este bien, no se mucho de él, tampoco pude hablar“. “Al toque que Andy se entera llamó a los cuatro invitados, llama a la producción y notificó todo”, añadió el panelista.

Recordemos que al notificarse del diagnóstico de su salud, el conductor que compite cada noche el prime time con Juana Viale y la mesaza, lanzó en diálogo con sus colegas: “Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo, porque voy a poder donar plasma pronto” y sumó en recomendación a todos: “Hay que cuidarse, el que me conoce sabe que soy muy obsesivo. Dentro de las grabaciones soy muy obsesivo. No tiene sentido que lo diga yo. Lo único que les digo es que hay que cuidarse. Es un momento muy jodido”.

