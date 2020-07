Eduardo Feinmann se defendió de graves versiones que circulan en las redes sociales e hizo una impactante denuncia que se sumó a la hecha días atrás en su programa de A24, cuando dijo que lo estaban acusando falsamente de cometer varios delitos. En esta oportunidad, el periodista aseguró que hay dos personas que quieren instalar que él es un abusador sexual.

“La semana pasada había adelantado que estaba siendo objeto de amenazas y extorsiones. Por supuesto ya había realizado la denuncia que corresponde en la provincia de Tucumán”, advirtió el conductor de televisión a través de su cuenta de Twitter, compartiendo la imagen de la demanda por amenazas, extorsión, calumnias e injurias que realizó ante el Poder Judicial de ese distrito.

“La semana pasada avisé: soy objeto de extorsiones y amenazas desde hace ya 15 o 20 días. Son por parte de un grupo de personas con distintos ataques y escraches a mi y a mi familia. Sufro hostigamiento de una de las integrantes de la banda y un periodista de un diario digital”, sostuvo la figura de A24 y Radio Rivadavia, utilizando así el mismo término que aplica usualmente para mencionar a los acusados de corrupción del kirchnerismo.

“Gente con varias causas judiciales por extorsión y amenazas en esa provincia, queriendo instalar en las redes que soy abusador y violador“, comunicó el abogado en la red social del pajarito, junto con más capturas del proceso legal que inició en la provincia del noroeste argentino a través de un correo electrónico.

La semana pasada, el presentador de televisión y radio había vinculado estas acusaciones contra él a allegados del exgobernador tucumano José Alperovich. “Yo les digo no lo van a lograr, si es conmigo, la verdad no lo van a lograr. Intentan amedrentarme para que me calle la boca y no critique más, para tratar de domesticarme, para tratar de convertirme en un esclavo, no lo van a lograr”, declaró en aquel entonces Feinmann, expresando bronca además por lo que él considera avasallamientos contra la libertad de expresión.

El periodista había tenido un escándalo judicial en 2001 por una mujer que lo denunció por supuestamente haberla obligado a realizarse un aborto, pero fue sobreseído al año siguiente. “Fue una operación de desprestigio que me hicieron y quisieron reflotarla”, expresó en 2018 cuando ese tema salió a la luz por una publicación de Julia Mengolini.

