El viernes 10, Denise Dumas y Marcela Coronel mantuvieron un efusivo ida y vuelta mientras hablaban sobre la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país desde el 20 de marzo. Tras el cruce, la periodista tomó una decisión que pone en jaque su participación en el programa.

El viernes pasado el equipo de Hay que Ver (El Nueve) habló del video que Martín Bossi le dedicó al Gobierno tras pasar los 120 días de cuarentena, donde el humorista ironizó: “Tenemos la cuarentena más larga, el dólar más alto, la deuda más grande, la avenida más ancha, los huevos más rotos”.

En este marco, en comunicación desde su casa, Denise Dumas planteó que ya sería tiempo de realizar la apertura del aislamiento. “A mí me parece que es un buen momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele”, argumentó.

Y continuó: “Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena. Pero entonces, uno ya no puede ni trabajar ni manifestarse, y nos tienen en casa callados, mudos muertos de hambre, y lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema todavía no colapsó”, aseguró la conductora.

Rápidamente Coronel tomó el guante y expuso: “Yo te digo una sola cosa. El sistema no colapsó, pero está al 60%. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y proteste. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas”, señaló la periodista.

“Vos lo estás diciendo pero tenés para comer. El que tiene miedo y no se quiere enfermar, se queda. Al que no le importa porque necesita salir a trabajar, sale. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos”, dijo Dumas. “No, no. Yo no hablo sin saber. Yo hablo de por qué se estableció la cuarentena”, respondió Marcela contundente. “No Marce, vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, retrucó Denise.

Coronel acotó que se trataba de una disyuntiva muy difícil, refiriéndose al debate entre la la salud y la crisis económica que atraviesa el país. “Hablo desde el sentido común y el sistema sanitario que no da para todo”, remarcó.

La discusión terminó al aire con la panelista diciendo: “Tengo para contestarle, pero vamos a pasar a otro tema”.

Sin embargo, el tema siguió en el corte, pues los dichos de Dumas incomodaron a Coronel a tal punto que rompió en llanto en medio de una crisis de nervios.

En diálogo con PrimiciasYa, la periodista contó que si bien esta semana ella no debe asistir al estudio por la rotación de panel, le solicitó a la producción tampoco salir al aire a través de videollamada. Esta decisión hizo que comenzara un fuerte rumor de renuncia de la panelista.

“Me tomé esta semana para parar mi cabeza y pensar. Gracias pero no tengo nada más para decir. Cuando pase esta semana, veremos”, sentenció Coronel, quien también se encuentra en el ciclo Mientras tanto en radio Del Plata.

L.M

Galería de imágenes