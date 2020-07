En Argentina hace cinco meses que nadie viaja por causa del coronavirus. Sin embargo, el virus que se hizo pandemia y tacleó a la economía y sociedades del mundo, sí lo hace y con velocidad. La ruta del COVID-19 cada vez alarma más y es por ello que del 1 al 17 de julio el Gobierno estipuló que esta última fase iba a ser, nuevamente, de aislamiento obligatorio por prevención, aunque las actividades esenciales podían seguir operando. Una de ellas es la comunicación y fue entonces que en un día común laboral Andy Kusnetzoff, con los extremos cuidados de siempre, fue a grabar Podemos Hablar junto a cuatro invitados. Tres días después, comenzó a sentirse mal y al hacerse un hisopado, los resultados le arrojaron positivo. Es por ello que uno de los invitados de su último programa, Christophe Krywonis, comunicó qué decisión va a tomar ante la situación de riesgo.

Antes que todo que se recupere pronto Andy.

Gracias por los muchos mensajes pero estoy bien y cuidándome como todos.

No me hago el isopado porque no teniendo síntomas del covid 19 los doctores me dijeron que no era necesario.

Donde manda capitán no manda marinero. pic.twitter.com/61sPIrl8qE — Christophe Krywonis (@mundochristophe) July 14, 2020

En un video que subió a sus redes, el ex jurado de Bake Off, aseguró: “No tengo fiebre, no tengo tos, no perdí el olfato, no me siento incómodo o mal, no tengo ningún síntoma que indique COVID-19, por lo cual, por ahora no me voy a hacer el hisopado. Y digo bien, por ahora, porque si llega a surgir la situación que tenga que hacerlo, lo haré, pero no es mi caso en este momento, según lo que me dijeron mis médicos, que se encargan de mi”.

Y continuó: “Andy fue el primero en avisarme, habré con la prensa de Telefe, con Kuarzo pero con los primeros que hablé fue con mis médicos, que son eminencias de la medicina argentina, que están en el hospital de Clínicas que están trabajando activamente con el tema de la pandemia y me dijeron que si tengo una vida en cuarentena como cualquier otro ciudadano local, no tengo de qué preocuparme“.

“Estoy muy bien y lo único que deseo y tenemos que pedir ahora es que Andy se recupere pronto. Un abrazo. Donde manda capitán no manda marinero. Los quiero. Abrazo grande“, cerró el chef francés con un posteo en el que se lo vio súper sereno ante el avance del virus.

