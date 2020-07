Desde que saltó a la fama durante la década de 1980, Flavia Palmiero no solo entretuvo a miles de pequeños con ciclos como La ola verde y La ola está de fiesta, sino que también cautivó a muchas personas con su belleza y sensualidad. Y durante las últimas horas, en coincidencia con los festejos por su cumpleaños n° 56, la actriz recibió un polémico premio sexual del que habló en sus redes sociales, ya que fue definida como la MILF 2020.

El pasado fin de semana, una cuenta de Twitter realizó una serie de encuestas para elegir a la MILF del año, término anglosajón que significa Mother I’d Like to Fuck, lo que en español se traduce a “Madre con la que me gustaría tener sexo” (sin la utilización de lenguaje soez). Entre las competidoras estuvieron Natalia Oreiro, Florencia Peña, Graciela Alfano, Carla Peterson y Andrea Frigerio, pero la ganadora por el voto popular fue Flavia, quien se enteró de este honor a través de un medio que levantó la noticia.

“Y un domingo gris te encuentras que no todo esta perdido. Ya que nunca fui la Reina de la Primavera, me toca esto. Amo. Es genial. ¡Gracias a todos los que votaron!”, expresó con alegría la cantante y conductora de televisión junto con una captura de un artículo de Mendoza Post. Sin embargo, en su siguiente publicación en Instagram se mostró con un reparo por el título que le adjudicaron.

“Polémico. A mí esta palabra no me gusta, pero qué se yo”, sentenció la expareja de Franco Macri, agradeciéndole nuevamente a sus seguidores y diciéndoles a estos que es muy interesante lo que opinan sobre ella, en medio de elogios y críticas.

A sus 56 años de edad, Flavia Palmiero sigue vigente no solo por su trabajo y por el premio erótico que se ganó, sino también porque ella misma comparte muchas fotografías en las que se puede apreciar su costado sexy, sea en ropa interior, haciendo topless o con un impactante desnudo total, tal cual lo hizo en julio de 2019, casualmente en su cumpleaños.

L.L.