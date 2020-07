Lea Michele decidió terminar con su silencio en la red y manifestarse tras confirmarse la muerte de Naya Rivera, quien fuera su compañera y némesis en la serie Glee. Además, la actriz también recordó a Cory Monteith al cumplirse siete años de su muerte.

Este lunes fue hallado el cuerpo sin vida de la actriz Naya Rivera en el lago Piru, California, donde había desaparecido el miércoles 8 de julio tras haber alquilado un bote para navegar junto a su hijo Josey, de cuatro años. La vida, la casualidad o causalidad, hizo que el día coincidiera con el séptimo aniversario de la muerte de Cory Monteith, última pareja de Lea Michele y también integrante de la serie creada por Ryan Murphy.

Ante la situación, doblemente sockeante, Lea, quien se ha mantenido en silencio desde el escándalo con Samantha Ware, una ex compañera de elenco que la tildó de racista, de hacerle la vida un infierno y de maltratarla durante las grabaciones de la serie, y continuó con el bajo perfil tras la desaparición de Naya, sorprendió en Instagram al homenajear a Rivera y a Cory, además de compartir una foto grupal del elenco de Glee.

En la primera imagen -todas en blanco y negro- se lo ve a Cory vestido con traje y sosteniendo un ramo de flores en un puente de Central Park. No es la primera vez que Michele recuerda a quien fuera su pareja hasta su trágico fallecimiento en julio de 2013 a los 31 años, a causa de una sobredosis de heroína y alcohol. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de Vancouver, Canadá.

Año tras año, la actriz y cantante ha homenajeado al actor ya sea con imágenes, frases o compartiendo con sus seguidores los tatuajes que se ha hecho a través del tiempo en su honor.

En la otra historia, honró a Naya con una foto donde se la ve mirando hacia abajo en una escena. Las ex compañeras de Glee mantuvieron una tensa relación durante las grabaciones, cuestión que Rivera exteriorizó en su libro de memorias en 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up”, donde reveló que terminó quedándose afuera de la sexta temporada por los celos profesionales de Michele. Sin embargo, en el último tiempo había quedado demostrado que lograron subsanar sus diferencias.

Por último, en la tercera fotografía se puede ver a Lea, Naya, Heather Morris, Chris Colfer y parte del elenco de Glee sentados viendo hacia el horizonte de una playa y dando la espalda a la cámara.

Esta muestra de cariño en silencio -ya que no escribió nada en ninguna- fue aplaudida por muchos.

Tras la muerte de Cory, Michele compuso “You are mine“, una canción dedicada al actor y que formó parte de “Louder”, su primer disco como solista. En mayo de 2017, Lea lanzó su segundo disco “Places”, que contiene “Hey you”, otra desgarradora balada dedicada a Cory.

Además, la actriz refleja en su piel el amor que la unió al fallecido actor. Michele tiene cuatro tatuajes dedicados a él, uno de ellos es “Finn”, nombre del personaje que interpretó en la serie. Otro es el número “5” que Cory llevaba en su camiseta de quarterback de la ficción. También ha plasmado, en la parte de las costillas, las últimas palabras que se dijo la pareja antes de que Cory perdiese la vida: “-Yo te quiero más.-Si tú lo dices…”.

En los últimos días, apenas trascendió la noticia de la desaparición de Naya, una oleada de mensajes violentos recayeron sobre Michele debido a su silencio sobre el tema. Exigiéndole alguna manifestación, miles de fans de la serie trajeron al presente los cruces que han trascendido de ellas durante la emisión de la serie, desde el 19 de mayo de 2009 al 20 de marzo de 2015, y también le recordaron que fue acusada de racismo y microagresiones durante el rodaje por su compañera de reparto Samantha Ware, quien interpretó a Jane Hayward. Pero lo más terrible y cruel, fueron los comentarios que aseguraban que ella (Lea) era la que tenía que desaparecer, en lugar de Naya.

Esta situación, y para resguardar su embarazo, Lea decidió desactivar su cuenta de Twitter pero mantener la de Instagram, donde los mensajes puede ser borrados de ser necesario.

L.M

