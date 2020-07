Los 100 días de encierro, el virus circulando, una economía en debacle, proyectos paralizados, trabajos pendiendo de un hilo y una sociedad en crisis no son propicios para un buen cuadro de salud, y en medio de la pandemia de coronavirus, cualquier ausencia o malestar enciende las alarmas de todos. En esta oportunidad, trascendió que Oscar El Negro González Oro está con una complicación en su organismo, por lo que hace dos días no va a trabajar a Radio Rivadavia y que además estaría con pocos ánimos por un mal de amores, pero un mensaje que compartió descartó haberse contagiado del covid-19 y aclaró su cuál es su situación.

Según se supo, el conductor de Tarde o temprano ayer no apareció por su trabajo, algo no común en él, ni tampoco lo hará hoy. Sucede que, según comentó en el breve comunicado que difundió este lunes a través de sus redes sociales, no está pasando un buen momento de salud.

“Perdón por no haber estado hoy en la radio, no me sentía bien. Una especie de intoxicación, seguramente comí algo vencido. Muchas gracias por la preocupación“, indicó en su cuenta de Instagram arrobando a la emisora radial de la cual forma parte y es figura junto a otros colegas como Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y Fernando Carnota.

En la misma línea, el periodista hoy informó bajo la misma via a sus compañeros de equipo: “Gracias por la preocupación, estoy mejor pero quedé muy débil. Hoy no voy a estar tampoco, mañana supongo que sí, gracias una vez más”. Es por este motivo que Lucas Bertero se hizo cargo de la conducción ayer y también lo hará hoy. Mañana miércoles regresará, si todo sale bien, a tomar el mando de su ciclo.

Por otra parte, se sabe que cuando el corazón cruje, el cuerpo se debilita y esto también le estaría sucediendo al presentador, quien viene de una nueva separación con Mauro Francisco, el hombre con quien se había reconciliado durante la cuarentena y lo tendría un tanto bajoneado. Mientras tanto, el Negro le hace mimitos a sus sentimientos, trata de recuperarse de la presunta infección gástrica que le puso una pausa a sus actividades.

A.A.

Galería de imágenes