Un nuevo caso de coronavirus Covid-19 sacudió a la farándula argentina y a la industria de la televisión, ya que Andy Kusnetzoff confirmó el resultado positivo de su hisopado y que está siendo atendido en el Sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El periodista comunicó hoy la noticia en Perros de la calle, el programa que conduce en la radio FM Metro 95.1. “Estoy bien, pero el sábado llegué a la transmisión medio baqueteado. Salió muy bien, y el domingo seguí con bastante tos, Fiebre no tuve nunca, y por precaución el lunes dije: ‘me voy a hacer ver’. Fui a la clínica donde estoy ahora, me hice el hisopado, hace un rato me dieron el resultado y soy positivo en el Covid. Lo podemos ver positivo en que voy a poder donar plasma pronto”, relató Andy con optimismo en diálogo con sus compañeros y haciendo referencia a la Misión Solidaria de la emisora en la que él trabaja.

El exintegrante de Caiga quien caiga señaló que hay que cuidarse con las medidas de prevención ya conocidas ante la pandemia, y habló de su cuidado a la hora de realizar el programa que conduce en Telefe, PH: Podemos Hablar, que ha sido blanco de críticas en reiteradas oportunidades por contar con invitados.

“Me siento bien ahora. No tengo fiebre, y bueno, tengo esta tos. Estoy transitándolo y hay que llevarlo. El que me conoce, sabe que soy muy obse. Desde que volví de Europa ya no quería dar abrazos. Hasta acá llegué, pero soy muy cuidadoso por más de que haya tenido que ir a grabar. Igual en la grabación muy obsesivo. Los que trabajan conmigo hasta me hacían chistes con eso”, aseguró el presentador de televisión y radio.

El caso de Kusnetzoff se suma a la lista de contagiados en Telefe, aunque este pueda derivarse a otros canales, ya que su ciclo que se emite los sábados por la noche es grabado en los estudios de la productora Kuarzo, mismo sitio en el que se hace Bienvenidos a bordo (El Trece) y la mayoría de los programas de Net TV.

Las personas que asistieron al último PH del 11 de julio pasado fueron Flor Vigna, Romina Malaspina, Christophe Krywonis y Benito Fernández, quienes aún no emitieron opinión ni aclararon si serán aislados por precaución. Más allá de los cuestionamientos que recibió, el ciclo de Andy respetó el distanciamiento social frente a las cámaras y estando al aire, realizando las grabaciones del círculo de encuentro en un estudio más grande que el habitual y poniendo acrílicos en la mesa donde cenan los invitados.

L.L.

Galería de imágenes