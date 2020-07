Como toda buena modelo, Guillermina Valdés suele utilizar las redes sociales para compartir y lucir diferentes looks y producciones. Sin embargo, además es empresaria y tiene su propia marca en la que vende desde zapatillas y zapatos, hasta carteras. En el marco del lanzamiento de uno de sus nuevos productos para su negocio y a pocos días del anuncio de su inminente separación con Marcelo Tinelli, la ex del conductor se mostró más sensual que nunca, en su primer foto de soltera.

“Los secretos que guardamos se abren paso“, lanzó al pie de su publicación, que cosechó cerca de 40 mil “me gusta” en cuestión de horas, en el cual se la puede ver muy hot con un traje de baño enterizo negro, luciendo su figura y una cara muy firme mirando a cámara y no tardaron en llegar los halagos de sus seguidores y de quienes, sin dudarlo, se candidatean para hacer fila tras ella.

“Que mujer hermosa”, “sos estupenda”, “que maravilla de mujer”, “cada día te ponés más espléndida y ahora que estás soltera, mejor”, “sos un mil”, “plis que diosa”, “no me hagas esto que me muero”, “se me subió la temperatura”, fueron algunas de las reacciones de sus más de 2 millones de seguidores, que la destacan por su belleza.

Recordemos que, si bien todo aparenta que lo hicieron en buenos términos, Valdés se separó de la cabeza de LaFlia tras ocho años de una sólida relación con el empresario, familias ensambladas y un vínculo entre ambos que parecía ser infranqueable en el tiempo, aunque la realidad nos contó otra historia. Rumores de que venían con diferencias y una posterior reacción de mujeres, algunas de ellas figuras públicas, que hicieron fila como posibles candidatas para estar con el “cabezón”, dejaron un paisaje claro de distancia para los ex tortolitos preferidos de la farándula, aunque, no se descarta en algún momento, un posible encuentro.

A.A

Galería de imágenes