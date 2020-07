Desde que Jorge Lanata desembarcó nuevamente con su programa político, Periodismo Para Todos (PPT) por la Pantalla de El Trece, se encontró con una competencia muy reñida. Marley con Por el Mundo y Paula Chaves con Bake Off en Telefe (principalmente), no le abrían paso a que sacara una ventaja notable en la tabla del rating. Cabe destacar que, por esto mismo, fue que el periodista lanzó en medio de una conversación telefónica para la columna de Alfredo Leuco : “los trolls k apoyan un programa de comida para que no me miren”. Tales palabras causaron millones de memes y burlas en las redes sociales y gran repercusión en el medio. Sin embargo, desde hace una semana, el reality gastronómico finalizó y esto impactó en los números que registró El Trece, dado que se ganó el domingo.

Sin la competencia más feroz de los pasteleros y los participantes que habían conquistado el corazón de los argentinos, pese al escándalo con Samanta Casais registrado en el último mes, Lanata y su ciclo alcanzaron 11,4 de rating como lo más visto del día, dejando por detrás el programa que conduce Marley, el cual se quedó con 9,2 de audiencia con poco más de dos puntos de distancia en las métricas y aún más lejos de Jesús que tocó los 7,4.

Por su parte, trascendió que tras ganar sólo la primera franja, El Trece se quedó con el día, por una diferencia 1 décima, dado que la emisora cosechó 6,4 en promedio, frente a los 6,3 de Telefe. En cuanto al resto de los canales, siguió El Nueve con 2,0, América con 1,7 , luego Televisión Pública con 0,6 y finalmente el último promedio del día fue para Net Tv con 0,4.

