La actriz Naya Rivera, que había estado desaparecida desde el miércoles 8 de julio por la tarde tras haber alquilado un bote para pasear, fue hallada muerta este 13 de julio. Su hijo de cuatro años había sido encontrado en la embarcación al día siguiente, sano y con el chaleco salvavidas.

Las autoridades anunciaron el lunes la localización de un cuerpo en el lago Piru, donde la actriz desapareció el 8 de julio cuando salió a navegar con su hijo de 4 años, y que estaba en la etapa de recuperación del mismo. Equipos de búsqueda encontraron el cuerpo flotando en el área noreste del lago y notificaron al médico forense del condado sin mencionar a los medios si se trataba de Naya Rivera.

Horas después, en conferencia de prensa, el Sheriff de Ventura confirmó que el cuerpo correspondía a la actriz desaparecida.

El miércoles, la estrella de Glee, de 33 años, fue reportada como desaparecida después de un viaje al Lago Piru junto a su hijo Josey Hollis Dorsey en el Condado de Ventura, California. La actriz y su hijo de 4 años, alquilaron una embarcación para pasear. Después de que la lancha se retrasara para su devolución tras las tres horas de alquiler, el personal del lago la encontró en el lado norte del cuerpo de agua con su hijo dormido a bordo, pero no con Rivera.

Se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate en el lago, pero no fue encontrada, según el Departamento de Policía de Fillmore. Las autoridades suspendieron la búsqueda por la noche y la reanudaron el jueves. Al final el día, las autoridades consideraron que la actriz había muerto ahogada en el lago Piru, al norte de Los Ángeles, después de llevar a cabo labores de búsqueda durante 24 horas sin éxito. En ese momento anunciaron que la búsqueda había pasado a ser de recuperación del cuerpo en lugar de rescate.

Según la NBC de Los Ángeles, Josey llevaba su chaleco salvavidas cuando lo encontraron dormido en el barco. Un chaleco salvavidas para adultos, que se cree que es el que le dieron a Rivera, seguía en el barco. “Esto se considera un terrible accidente”, dijeron los oficiales del sheriff del condado de Ventura, quienes también aseguraron que no había vestigios de lucha en el bote ni nada que hiciera suponer la participación de una tercera persona.

El día anterior a su desaparición, Naya Marie Rivera compartió una foto suya y de su hijo en Instagram con el título “sólo nosotros dos”.

El 2 de julio, la actriz y cantante estadounidense, conocida por su papel en la serie de televisión Glee como Santana Lopez, se dirigió a las redes sociales para recordar a los fans que “el mañana no está prometido”.

“No importa el año, las circunstancias o las luchas, cada día que vives es una bendición”, escribió. “Aprovecha al máximo el hoy y cada día que se te da. El mañana no está prometido”.

Desde que trascendió su desaparición, tanto Instagram como Twitter se inundaron de mensajes, oraciones por su aparición sana y salva, y pedidos a las autoridades para que no dejaran de buscarla.

Durante el fin de semana, la madre de Naya, Yolanda Rivera, fue grabada por las cámaras de televisión arrodillada frente al lago Piru. El exmarido de la actriz y padre de su hijo Josey, el actor Ryan Dorsey, se unió el padre de Naya, George Rivera, su hermano la estrella de la NFL Mychal Rivera, y su hermana la modelo Nickayla Rivera, que entraron en el agua completamente vestidos buscando a la cantante de 33 años.

Rivera ingresó a la escena actores a muy corta edad. A los cuatro años interpretó a Hilary Wintston junto a Sebastian Ciordia en la comedia producida por Eddie Murphy The Royal Family (1991). Entre 1992 y 2002 participó en The Fresh Prince of Bel-Air, Live Shot, Baywatch, Smart Guy, House Blend, The Master of Disguise. En 2002, participó en The Bernie Mac Show, donde inicialmente fue contratada por un episodio pero finalmente trabajó en cinco. También apareció en 8 Simple Rules y CSI: Miami.

La actriz cobró notoriedad a nivel mundial por su papel como Santana Lopez, la animadora más picante de William McKinley High School en Glee, la popular serie musical creada por Ryan Murphy, que protagonizó durante seis temporadas junto a Will Schuester, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Kevin McHale, Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Mark Salling , Jenna Ushkowitz, Heather Morris, Harry Shum, Jr., y Chord Overstreet, entre otros.

Como Santana, Rivera nos dio Brittana, una historia de amor inolvidable con Brittany S. Pierce, el personaje interpretado por Heather Morris. La temática LGTBIQ+ fue muy importante en la serie e influyó es muchos adolescentes que vieron en ellos el empuje que necesitaban para aceptarse y expresarse.

En cine estuvo en cintas como Frankenhood, Glee: The 3D Concert Movie, The Naughty List, At The Devil’s Door y Mad Families.

En su autobiografía de 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up”, Rivera describió a su hijo como “mi mayor éxito, nunca haré nada mejor que él”. En 2018, en una entrevista con la revista People, Naya, quien se transformó en empresaria luego de fundar la marca de ropa para niños JOJO&IZZY, dijo que su motivación para todo era Josey.

“Todo lo que hago es por Josey. ¡Está en la mejor edad! Habla tanto y es tan genial, amable y dulce”, dijo Rivera sobre su hijo. “Josey me inspira de tantas maneras que me pareció natural querer crear esto para él y para mí”, agregó Rivera. “Comenzar esta compañía desde cero es algo de lo que estoy muy, muy orgullosa. Sé que mi hijo también está orgulloso. Es un dulce vínculo que compartimos juntos“.

En junio, su nombre se convirtió en tendencia mundial luego de que Samantha Ware explotara contra Lea Michele y la acusara de hacer su vida un infierno durante su participación en Glee.

Todos recordaron a Rivera debido a la rivalidad que tenía con Michele, y esperaban que ella se refiriera al escándalo en las redes luego de que Amber Patrice Riley, Alex Newell, Dabier Shell, Melissa Benoist, Kevin McHale Jeanté Godlock y Heather Morris liquidaran a Lea; sin embargo no solo no pasó, sino que Naya le deseó lo mejor a Lea en la llegada de su bebé, y expresó que el tema que importaba era manifestarse contra el racismo.

En su libro de memorias, Rivera reveló que terminó quedándose afuera de la sexta temporada de Glee por los celos profesionales de Michele. “Si me hubiera quejado de alguien o algo, habría asumido que me estaba quejando de ella (Lea Michele)”, escribió. “Pronto, ella comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6. Lea Michele y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, y dudo que lo seamos en el futuro“. La actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña, finalizó con “dudo que nos sentemos en su sofá y comamos col rizada juntas otra vez”. Tras la salida de su libro, Rivera jamás volvió a referirse a su relación con su excompañera de serie.

En 2017 tuvo un encuentro con la justicia tras ser arrestada por haber “golpeado en la cabeza y en el labio inferior” a Ryan Dorsey en su casa de Chesapeake, la ciudad natal de su por entonces esposo en Virginia Occidental. La actriz fue procesada en la corte del condado de Kanawha y liberada bajo fianza de mil dólares.

La inesperada muerte de Naya se suma a la lista que hace engrandecer lo que muchos llaman “La maldición de Glee”, tras la muerte de Cory Monteith en 2013 por sobredosis de drogas y alcohol, y el suicidio de Mark Salling en 2018.

L.M

