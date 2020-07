La actriz Kelly Preston, conocida por sus papeles en películas como Twins o Jerry Maguire, falleció el domingo por complicaciones derivadas de un cáncer de mama. Tenía 57 años.

“En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, amada esposa y madre, falleció tras una batalla de dos años frente al cáncer de pecho”, indicó el representante de la familia a People. “Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos”, continuó.

“Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba”, agregó.

Más tarde, John Travolta confirmó la muerte de su esposa a través de Instagram. “Con gran pesar les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama.​ Luchó una valiente batalla con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos a sus médicos y enfermeras del Centro de Cáncer MD Anderson, a todos los centros médicos que la han ayudado, así como a sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado”, manifestó el actor.

“El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname por adelantado si no saben de nosotros por un tiempo. Pero por favor sepan que sentiré su torrente de amor en las próximas semanas y meses mientras nos curamos”, concluyó.

Nacida el 13 de octubre de 1962 en Hawái, Kelly Kamalelehua Palzis -su nombre real- estudió arte dramático en la Universidad del Sur de California. Su carrera en el cine comenzó en 1985 con un papel en la cinta Sin vergüenza, y pero saltó a la fama por su papel en la comedia Twins en 1988, junto a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. En la comedia romántica Jerry Maguire (1996), donde compartía elenco con Tom Cruise y Renee Zellweger, Preston interpretó a la exnovia del personaje principal.

Participó en Christine (1983), Mischief (1985), From Dusk Till Dawn (1996), Nada que perder (1997), Holy Man (1998), For Love of the Game (1999), Battlefield Earth (2000), Death Sentence (2007) y Old Dogs (2009), entre otras cintas. También apareció en el videoclip para la canción She Will Be Loved, de Maroon 5.

Su última intervención en la gran pantalla fue en Gotti (2018), junto a Travolta, donde encarnó a Victoria Gotti, la esposa del mafioso John Gotti.

Preston y Travolta tuvieron tres hijos: Ella, de 20 años, Benjamin, de 9, y Jett, quien falleció en enero del 2009 a los 16 años. La pareja se casó en septiembre de 1991, cuando la actriz estaba embarazada de Jett.

La última publicación de Preston en Instagram fue una selfie familiar en la celebración del Día del Padre en junio. “Feliz Día del Padre al mejor que conozco, te amamos”, tituló la foto que protagonizaron su hijo Ben y su hija Ella. Además, la actriz publicó un retrato en blanco y negro de Travolta y Jett.



L.M

