Hace pocos días se conoció la noticia de que Pfizer, la empresa farmaceútica más grande del mundo, comenzará a testear en Argentina la vacuna contra el COVID-19. La compañía vinculada a la salud seleccionó un centro específico del país que consideró propicio, para realizar los estudios clínicos correspondientes, a raíz de un vasto conocimiento y experiencia científica que poseen para abordar la epidemiología de la enfermedad. La noticia despertó un gran descontento en la población local y, si bien ya se estuvieron registrando varios descargos en las redes al respecto, la nota final del piano la tocó Marcelo Mazzarello, tras lanzar un polémico mensaje en Twitter que lo dejó en boca de todos y abrió un debate.

El actor con un tono de molestia e indignación lanzó sin tapujos en la red social del pajarito: “No me extraña que los laboratorios prueben vacunas en Argentina. Desde que corrieron el París-Dakar en la Patagonia debimos darnos cuenta de que nos consideran parte de África”, en referencia a la competencia que tuvo sede en el país entre el 2009 y el 2018.

Sus palabras sin filtro, alcanzaron una gran cantidad de audiencia en la red, cosechando más de 10 mil “me gusta” y más de 2 mil retuits en cuestión de minutos. “Se están probando en todos lados no vengas con la conspiranoia planetaria”, “muy racista tu comentario”, “tiene maldad tu mensaje, es un testeo científico nomás”, fueron algunas de las reacciones en contra del actor, aunque también se registraron otros tantos que se manifestaron a favor de su postura. “Las vacunas nunca se prueban en países desarrollados, siempre es en subdesarrollados”, “exacto, es así”, “tal cual no me da orgullo que nos utilicen como ratones de laboratorio”.

Tras el debate que abrió el actor en la red por la medida que se tomó con un centro de testeo local, los haters no tardaron en llegar y desplegaron, a diferencia de los que solo se mostraron en contra dando su postura, mucha bronca contra Mazzarello y su forma de pensar. Pese a que sus seguidores reaccionaron rápidamente a sus palabras; hasta el momento, Marcelo no se volvió a pronunciar al respecto.

A.A

