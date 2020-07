Las autoridades encontraron el lunes el cuerpo de Naya Rivera en un lago del sur de California luego de haberse reportado su desaparición el miércoles pasado. El terrible desenlace coincide precisamente el día que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de su compañero de serie Cory Monteith.

El cuerpo de Naya fue descubierto seis días después de que la actriz de 33 años desapareció en el Lago Piru, a 90 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, en el Bosque Nacional Los Padres, donde su hijo Josey fue encontrado el 8 de julio solo horas después en un bote que Rivera había alquilado.

Equipos de búsqueda encontraron el cuerpo flotando en el área noreste del lago y notificaron al médico forense del condado, dijeron las autoridades antes de confirmar la noticia.

El hallazgo sin vida de la actriz conmociona al mundo entero, y agrega más dolor en un día especial para muchos, y para los fanáticos de la serie creada por Ryan Murphy. Y es que este 13 de julio se cumple el séptimo aniversario de la muerte de Cory Monteith, quien fuera compañero de Naya en Glee. Los internautas relaciones rápidamente, además, por la cercanía de los actores y los momentos que compartieron en la serie.

Cory, que interpretaba a Finn Hudson en la serie, fue encontrado muerto en 2013 en un hotel de Vancouver, en Canadá. El fallecimiento del actor, que tenía solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacaron el alcohol y la heroína.

Poco tiempo antes de su muerte, Monteith había estado internado en un centro de rehabilitación para recuperarse de una adicción que arrastraba desde los 19 años.

Uno de los videos que ha sido tendencia tras conocerse la desaparición de Naya, fue el protagonizado por la actriz en su papel de Santana cantando If I Die young (Si muero joven) de The Band Perry. La escena sucede en el tercer episodio de la quinta temporada de Glee, titulada The Quarterback, en honor a Finn tras su muerte en la vida real.

En la escena, Santana colapsa casi llegando al final de la canción, pero eso no estaba en el guión. Ella realmente rompió en llanto al recordar a su compañero y amigo. Tras ver la situación, el director le consultó qué hacer y ella le permitió usar ese momento para la serie.

“Si muero joven, entiérrame en satén. Acuéstame en una cama de rosas. Húndeme en el río al amanecer. Envíame lejos con las palabras de una canción de amor (…) Señor hazme un arco iris, brillaré sobre mi madre. Ella sabrá que estoy a salvo contigo cuando esté bajo mis colores“, reza parte de la letra que hoy, al conocerse la muerte de Naya, toma un nuevo y profundo sentido.

L.M

