Flavio Mendoza dialogó con Marcelo Polino sobre la crisis económica que atraviesa el país debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el Gobierno desde el 20 de marzo, y reveló que tuvo que vender su departamento para poder tener plata.

“Estar parado y tener que sostener a mucha gente se me está haciendo difícil”, dijo Mendoza, quien actualmente es jurado en Corte y Concección (El Trece). “Es necesario trabajar, y empezar de alguna forma con los protocolos. La gente ya no aguanta más. Creo que la solución para esto es empezar a trabajar de a poco como se pueda”, destacó el coreógrafo.

Consultado por Amalia Granata sobre cómo hace con los sueldos que debe pagar a pesar de tener sus espectáculos parados, explicó que si bien tuvo reuniones con funcionarios del Gobierno para ver la forma de conseguir asistencia económica, Flavio contó que no obtuvo nada y que les pedían la presentación de “un proyecto de negocio”. “La gente no tiene para comer, los chicos no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?”, planteó.

Luego señaló: “Cuando quise sacar créditos no me lo dieron porque tengo ganancias. En este país, a la gente que da trabajo y que producimos, nos castigan. Yo pago el alquiler del Teatro Broadway”, sumó. “Estamos peleando, hablando con uno y con otro. Al no trabajar, todo va a funcionar a partir del año que viene. Hoy tener el alquiler de un teatro es pérdida. Hay gente a la que no le puedo pagar”, agregó.

“Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Con los protocolos, con todo lo que se tenga que hacer, con menos gente. Hay gente que se está muriendo de hambre”, sostuvo en Polino Auténtico por Radio Mitre.

“Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando. Dios quiera que no y que esto se termine”, comentó Mendoza sobre la posibilidad de que se prolongue la cuarentena, que ya lleva más de 100 días.

“Tuve que vender mi departamento para tapar algunos agujeros. Me dolió en el alma porque me valió todo mi esfuerzo. No me queda otra, yo soy el sostén de mi familia. No tenía resto para ‘hacer la plancha’. Encima lo vendí para tapar agujeros y no me sirvió“, reveló afligido.

A pesar de su situación particular, Flavio Mendoza reiteró su preocupación por quienes no viven su misma realidad económica: “La estoy pasando mal como todo el mundo pero hay gente que la pasa peor, me angustia y no sé cómo ayudar. Me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé que decir”, dijo, a la vez que confesó que ha pensado en irse del país para poder subsistir ante la crisis.

