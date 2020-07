Jada Pinkett Smith confesó en su programa Red Table Talk, que le fue infiel a Will Smith con el rapero August Alsina en un momento donde su matrimonio estaba casi acabado.

Jada Pinkett, de 48 años, dialogó con su esposo, Will Smith, en Red Table Talk, programa que se emite en Facebook, donde reveló en público que hace unos cuatro años tuvo un romance con August Alsina, de 27 años.

Según la actriz, productora y empresaria estadounidense el affaire con el rapero ocurrió cuando la pareja pasaba por un “momento difícil” y prácticamente se habían separado. Esta revelación llega después de que el rapero contara en una entrevista con Angela Yee en el programa Breakfast Club, que tuvo una aventura con Jada con el consentimiento de Will.

La pareja, que lleva 23 años de casada, se sentó frente a frente para aclarar el revuelo que causó Alsina con su declaración, y reafirmar su compromiso mutuo. La conductora contó que conoció al rapero a través de su hijo Jaden. En aquel momento, el cantante “estaba realmente enfermo”. “Todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle en su salud mental”, explicó Pinkett Smith.

De acuerdo a Jada, la familia Smith ayudó a Alsina a salir adelante en un momento “muy difícil” de la pareja. En este punto, Will admitió: “Terminé contigo. Los matrimonios pasan por esto (…) Habíamos decidido que íbamos a separarnos por un tiempo, que vos averiguarías cómo ser feliz y yo también”, mientras Jada agregó que la decisión había sigo “por un periodo de tiempo indefinido”.

“¿Y luego qué hiciste, Jada?”, le preguntó el actor, rapero y productor, a lo que su esposa contó que “a medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August“. A continuación, Jada corroboró las declaraciones del cantante al asegurar que Will les había dado “permiso” para tener esa aventura. Aunque también aclaró que la única que podía darle permiso para algo era ella misma.

Cuando Will Smith le pidió que aclarara lo que quería decir con la palabra “enredo” ella respondió claramente: “Fue una relación, absolutamente“. La actriz continuó explicando que “tenía mucho dolor. Estaba destrozada. En el proceso de esa relación definitivamente me di cuenta de que no podés encontrar la felicidad fuera de ti misma“.

En este sentido, Jada indicó que “solo quería sentirme bien, había pasado tanto tiempo sin sentirme tan bien. Y fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien”, dijo, además de remarcar que con esta situación aprendió a romper con el ciclo de coodependencia que ella vivía.

“Hay algo sobre el trauma de la infancia que se siente que se puede arreglar a través de ayudar a otros a arreglarse a diferencia de curarme a mí. A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude hacer una sanación realmente profunda“, señaló. Acto seguido, afirmó que él la amaba pase lo que pase.

No obstante, la intérprete contó que fue August Alsina quien decidió romper toda relación con ella, algo que ella vio “comprensible”, pero que le pareció “un poco extraño que todo esto salga a la luz ahora, cuando fue hace varios años”.

“Para mí, esto fue hace años. Y nuestra experiencia fue resolverlo entre nosotros”, dijo Will Smith, mientras que Jada Pinkett reflexionó sobre lo lejos que habían llegado en su relación: “Hemos llegado a ese nuevo lugar de amor incondicional”.

Esta confesión resultó aún más sorpresiva debido a que la propia Jada defendió hace algunos meses en su programa el matrimonio monógamo. A pesar de que en el 2014, en una entrevista con Howard Stern, Jada aseguró que la fórmula para su matrimonio con Will era mantener una relación abierta.

La historia de amor de Will Smith y Jada Pinkett comenzó en los 90, durante las grabaciones del The Fresh Prince of Bel-Air. La actriz hizo el casting para el papel de la novia de Will, pero se lo ganó Nia Long, aunque sí consiguió el corazón del actor, con quien finalmente se casó el 31 de diciembre de 1997. Durante años los rumores de infidelidad, rupturas, peleas y reconciliaciones han envuelto a la pareja, una de las más queridas y respetadas de Hollywood, que a pesar de todo se mantiene unida. Juntos tuvieron a Jaden (22) y Willow (19).

L.M

