La desesperación por la desaparición de Naya Rivera, ocurrida el miércoles 8 de julio, ha causado que sus fans y seguidores de la exitosa serie musical Glee, tras el shock inicial, fueran a buscar a los ex compañeros de la actriz para ver sus reacciones. Con el pasar de los días, los cañones apuntaron directamente a Lea Michele, con quien la intérprete tiene una historia conocida para muchos.

Este domingo, Lea Michele decidió desactivar su cuenta de Twitter después que miles de usuarios le escribieran para atacarla por no manifestarse públicamente sobre la desaparición de Naya Rivera, con quien tuvo una tensa relación durante las grabaciones de Glee. Mientras varios integrantes del elenco se expresaron en la red, la actriz decidió llamarse a silencio.

Muchos trajeron al presente los cruces que han trascendido de ellas durante la emisión de la serie, desde el 19 de mayo de 2009 al 20 de marzo de 2015, y también le recordaron que fue acusada de racismo y microagresiones durante el rodaje por su compañera de reparto Samantha Ware, quien interpretó a Jane Hayward. Pero lo más terrible y cruel, fueron los comentarios que aseguraban que ella (Lea) era la que tenía que desaparecer, en lugar de Naya.

Si bien en un principio Rivera negó estar peleada con Lea, la actriz que dio vida a la icónica Santana López en Glee, se refirió a los rumores de su rivalidad en su libro de memorias de 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up”, donde reveló que terminó quedándose afuera de la sexta temporada de Glee por los celos profesionales de Michele.

“Somos fuertes y competitivas, no solo entre nosotras sino con todos, y esa no es una buena mezcla. A medida que Santana pasó de un personaje de fondo a uno con líneas argumentales más grandes y más tiempo en la pantalla. Creo que a Rachel, quiero decir Lea, no le gustaba compartir el centro de atención. Si me hubiera quejado de alguien o algo, habría asumido que me estaba quejando de ella. Pronto, comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6”, escribió Rivera en el libro. “Lea Michele y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, y dudo que lo seamos en el futuro. Dudo que nos sentemos en su sofá y comamos col rizada juntas otra vez”.”, aseguró la actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

Sin embargo, en el conflicto reciente que la tuvo a Michele como protagonista, Naya no solo no quiso involucrarse, sino que sin tocar directamente el tema, dijo que lo que importaba era combatir el racismo y mostrar apoyo a Black Lives Matter, movimiento con el que estaba involucrada.

De hecho, Naya le ha puesto un “corazón” a Lea en varias publicaciones, incluida una del 25 de mayo pasado, donde la actriz posaba feliz con su pancita de embarazada, demostrando que lo que pasó quedó en el pasado. Y es seguro que desaprobaría totalmente el accionar contra Michele.

Los comentarios hacia excompañeros de Naya no tocó solo a Michele, Amber Patrice Riley (Mercedes Jones en Glee), quien no se manifestaba en las redes spciales desde el 8 de julio, también recibió una lluvia de cuestionamientos. Hasta este 12 de julio, donde decidió poner los puntos sobre las íes.

“Muestren algo de respeto. Toda nuestra energía se dirige a ayudar a encontrar a Naya y a rezar por su regreso a salvo y por su familia. Nadie le debe a nadie en línea una actuación de duelo. Esto es muy real y devastador. Concéntrense en Naya y su familia. No en nosotros. Nosotros no importamos ahora mismo”, sentenció molesta. Su comentario fue replicado en su cuenta de Instagram, donde también manifestó la esperanza que muchos mantienen en encontrar a Rivera con vida.

“No puedo ni empezar a entender lo que la familia de Naya debe estar sintiendo. Sé que el resto de nosotros estamos completamente destrozados, pero no sin esperanza. Por favor, respeten a su familia y su privacidad en este momento. Por favor, absténganse de juzgar a aquellos que no muestran su dolor en los medios sociales“, expresó Kevin McHale (Artie Abrams) citando el mensaje de Rilley.

Por su parte, Heather Morris, una de las amigas más cercanas a Naya y quien fuera su interés amoroso en la serie, decidió tomar parte activa de la búsqueda y dirigirse a las autoridades para brindar su ayuda física junto a un grupo de amigos.

“Entiendo que su equipo está haciendo TODO lo que está a su alcance, pero nos sentimos indefensos, impotentes y queremos ayudar de cualquier manera. He dejado un mensaje al departamento de Rescate y Aire hoy, y volveré a llamar mañana. Gracias:, escribió la actriz y bailarina, que intepretó a Brittany en Glee, al vocero del departamento de policía de Ventura.

