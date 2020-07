La plataforma HBO Max ha dado luz verde a una serie de televisión dirigida por Matt Reeves y Terrence Winter que se basará en el departamento de policía de Gotham, la ciudad ficticia del universo del superhéroe Batman.

Además, la nueva ficción seguirá la estela de la próxima película de la franquicia que, bajo el título The Batman, supondrá el debut de Robert Pattinson en el papel de este popular personaje. Reeves también es el director de esta cinta, cuyo estreno tuvo que aplazarse por el coronavirus hasta el 1 de octubre de 2021 tras ver su rodaje interrumpido.

Por su parte, la serie no tiene título fijo aunque publicaciones especializadas apuntan a Gotham Central, que ya se utilizó en cómics sobre el trabajo de esta ciudad que, por cierto, ya fue escenario de otra serie titulada Gotham y basada en los primeros pasos de los personajes de DC Comics.

Los creadores de la serie son Reeves; el productor Dylan Clark; y Terence Winter, guionista de The Wolf of Wall Street y creador de la serie Boardwalk Empire. Los episodios serán escritos por Winter y, según el comunicado, “tiene lugar en el mundo que Reeves está creando para The Batman y se basará en el examen que hace este filme de la anatomía de la corrupción en Ciudad Gótica“.

