Después de confirmarse su renuncia al Cantando 2020, debido a que Moria Casán será parte del jurado, Georgina Barbarossa se volcó a las redes sociales con un categórico mensaje sobre su indeclinable decisión.

A días de confirmar su presencia en el certamen de canto producido por LaFlia, que será conducido por Ángel de Birto y Laura Fernández, Georgina Barbarossa se enteró que el jurado estará conformado por Pepe Cibrián, Karina La Princesita y Moria Casán. Y fue el nombre de la diva el que hizo explotar a la actriz y llevarla a tomar la tajante decisión de bajarse del Cantando 2020, sin vuelta atrás.

Luego de conocerse su resolución, la actriz evitó manifestarse sobre el tema, hasta hoy. “Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar. Gracias Pablo García y Nicolás Serraiti por comprender mi decisión”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Y siguió, agarrando el guante de la polémica: “Gracias Marcelo Tinelli, Pablo ‘Chato’ Prada y Fede Hoppe por convocarme pero mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética no tienen precio“, concluyó su mensaje, que un rato después compartió en Instagram.

Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar 🤗💕.

Gracias @latangodrag y @nikoserraiti por comprender mi decisión. Gracias @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede por convocarme pero

mi dignidad, mi palabra,

mi moral y mi ética

NO TIENEN PRECIO. — Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) July 11, 2020

Apenas se enteró de la participación de Moria, con quien una histórica e irreconciliable enemistad, Barbarossa se comunicó con la producción para avisarles que se bajaba del reality para no tener que cruzarse con la diva.

“Con Pepe (Cibrian) no tengo ningún problema, es con esa señora (por Moria)“, le dijo Georgina a Cinthia Fernández en un audio que pusieron al aire en LAM (El Trece).

Previamente, Moria habló con el programa de De Brito y la destrozó. “Me da mala vibra. No tengo nada personal con nadie, pero con esta mujer sí, me parece una persona desagradable. Acá me pierdo la intro, pero voy a dejar los problemas de lado”, lanzó sin filtro.

Más tarde, en Confrontados (El Nueve), tras enterarse de la decisión de Georgina, dijo: “Me da mucha pena que alguien pierda un trabajo por mí, así que yo ofrezco para que esta señora no se quede sin trabajo y retirarme en el momento que esté ella. Es tan fácil”, aseguró. Sin embargo, luego arremetió: “Debo decir que para mí es una persona desagradable. Yo dije que no la iba a mirar cuando estuviera en el certamen porque mi retina la rechaza, pero que sí la iba a calificar. Ella renuncia porque no puede trabajar donde estoy yo y fijate que cuando me proponen ser jurado, no pregunté quiénes están porque no sería capaz de coartarle la libertad a nadie… Ella no es una buena profesional y eso se sabe. Abandona elencos, se va, deja a sus compañeros en mala posición. No es trigo limpio“, sentenció la flamante jurado del Cantando.

La pelea de Casán y Barbarossa data de varios años atrás, cuando la diva hizo fuertes declaraciones sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de la actriz que falleció el 2 de noviembre de 2001 a raíz de un violento asalto al taxi en el que viajaba. La exconductoras de Incorrectas dijo que era adicto y alcohólico, lo que provocó la furia de la viuda, quien en repetidas ocasiones aseguró que nunca jamás la perdonará por eso.

L.M

Galería de imágenes