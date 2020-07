En medio del conflicto con Diego Maradona, Dalma eligió compartir un momento íntimo y emocionante: un video de su mamá, Claudia Villafañe, como loca cuando se enteró que iba a ser abuela por segunda vez.

Días atrás se dio a conocer la decisión que tomó Claudia Villafañe de iniciar acciones legales contra Diego Maradona tras tomar conocimiento de lo que tratará la serie Sueño Bendito, que está preparando Amazon. En el documento que firmó el DT de Gimnasia, que consta de 14 puntos y todos contra su ex, sostiene que Coco Villafañe, padre de Claudia, lo “introdujo en el mundo de las drogas”, entre otras situaciones y personas, todas cercanas a la madre de sus dos hijas mayores.

A pesar de este panorama de pelea, Dalma prefirió compartir un momento hermoso “que lo grabé para tenerlo para mi hija y para mí pero hoy lo quiero compartir con ustedes”, arrancó la actriz en sus historias de Instagram.

“Cuando me enteré que estaba embarazada de Roma (2018), después de contarle a mi marido (Andrés Caldarelli), quería salir corriendo a contarle a mi mamá y a mi hermana”, siguió.

“Quería grabar la reacción y para que no sospecharan nada, inventé que me había peleado con mi marido porque le había encontrado mensaje de una chica. Tanto mi hermana como mi mamá aman a Andrés, pero como yo las llamé llorando se creyeron… Entré rápido a la casa de mi mamá sin hablar, y cuando volvió de cerrar la puerta con llave…”, continuó, y publicó el video donde le anuncia que iba a ser abuela por segunda vez.

“¡Sabía! ¡Te juro, te juro que sabía!”, grita Claudia entre el llanto y la felicidad antes de taparse la cara.

Luego, en otra historia manifestó: “¡En tiempos de tanto odio yo elijo compartirles amor! ¡Ella (Claudia) lo es!”, explicó Dalma, quien actualmente mantiene una tensa relación con su padre.

¿Qué pasó con Gianinna? “Giani no me deja. Les voy a contar cómo fue… Le di una hoja que decía: ‘¿Querés ser mi madrina?‘. Y casi se muere… Se quedó helada y después lloró sin parar… Un día que me pelee con ella lo subo”, advirtió bromeando.

De esta manera, una vez más, Dalma manifiesta su apoyo absoluto a su mamá, a quien defiende a ultranza contra todo y todos.

L.M

