Cuando Florencia Peña se bajó del Bailando, su nombre no dejó de sonar y muchos pidieron que ella sea su reemplazante. Pero la pandemia demora cada vez más el comienzo de ese show, y Laflia ahora tiene la mente puesta en el Cantando 2020, por lo cual, a la hora de armar el jurado, el teléfono de Moria Casán recibió una llamada y ella respondió de manera afirmativa. Pero más allá de la felicidad por su vuelta a El Trece, la figura del espectáculo argentino ya habló del fuerte desprecio que siente por una de las participantes del certamen: Georgina Barbarossa.

En Los Ángeles de la Mañana (El Trece), el conductor del reality, Ángel de Brito, dio a conocer que la diva integrará el jurado junto con Karina, la princesita, Pepe Cibrián y posiblemente Nacha Guevara, quien aún no confirmó si será de la partida.

“Ya tengo tapones para los oídos”, lanzó a modo de broma la actriz en diálogo con el equió de LAM, y aseguró que está muy feliz y encantada por la convocatoria, así como también volver a trabajar en la productora de Marcelo Tinelli por primera vez desde 2017, último año el que puntuó parejas del Bailando tras diez ediciones.

“Viene una Moria súper recargada”, advirtió De Brito, y una muestra de esto son las palabras poco felices que la One le dedicó a una de las confirmadas del reality, Barbarossa, con quien mantiene un conflicto desde hace muchos años.

“Me da mala vibra. No tengo nada personal con nadie, pero con esta mujer sí, me parece una persona desagradable. Acá me pierdo la intro, pero voy a dejar los problemas de lado”, sostuvo la conductora de televisión, afirmando así que será imparcial a la hora de juzgar las performances de su enemiga.

La pelea de Casán y Barbarossa data de varios años atrás, cuando la diva hizo fuertes declaraciones sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de la actriz que falleció el 2 de noviembre de 2001 a raíz de un violento asalto al taxi en el que viajaba. La exconductoras de Incorrectas dijo que era adicto y alcohólico, lo que provocó la furia de la viuda, quien en repetidas ocasiones aseguró que nunca jamás la perdonará por eso.

L.L.

