En la noche del jueves, las autoridades del condado de Ventura divulgaron el video de una cámara de seguridad que muestra la llegada de Naya Rivera y su hijo al lugar donde alquilaron el bote para pasear en el lago Piru, 90 kilómetros (55 millas) al noroeste de Los Ángeles, en el Bosque Nacional Los Padres.

Las autoridades consideran que la actriz Naya Rivera, que interpretó a la icónica Santana Lopez en Glee, habría muerto ahogada en el lago Piru, al norte de Los Ángeles, después de llevar a cabo labores de búsqueda durante 24 horas sin éxito.

Un portavoz del sheriff del condado de Ventura explicó en una rueda de prensa que los equipos de salvamento trabajan con la hipótesis de un ahogamiento aunque, este jueves por la noche, aún no habián conseguido localizar el cuerpo de la actriz, que alquiló un barco recreativo con su hijo Josey Hollis Dorsey, de 4 años, la tarde del miércoles y no regresó.

“Alquilaron la embarcación en torno a la 13.00 (hora local) por tres horas y cuando a las 16.30 no regresó los empleados fueron a buscarla, ahí es cuando recibimos la primera llamada de emergencia”, detalló el sargento Kevin Donoghue.

Los pasajeros de un segundo bote encontraron solo, dormido e ileso con un chaleco salvavidas al menor, quien explicó a los policías que fue a nadar con su madre, de 33 años, “pero ella nunca logró salir del agua”.

El coche de la actriz, un Mercedes G Wagon negro, fue encontrado más tarde aparcado con su bolso dentro. Las cámaras de seguridad del Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que habían hecho con anterioridad. “Ella tenía experiencia navegando en este lago”, afirmó el sargento.

Según Donoghue, la natación está permitida en el lugar, que no concentra muchos de los peligros de las aguas abiertas pero “a veces el agua llega a estar muy fría y pueden darse elementos de hipotermia”, dijo, aunque aclaró que desconoce si forman parte de este caso.

El lago en el que Rivera desapareció está en el Bosque Nacional Los Padres, una popular zona recreativa a 90 kilómetros de Los Ángeles a la que acuden numerosos visitantes para navegar, hacer deportes acuáticos y organizar acampadas. Sin embargo, la vegetación y la profundidad de las aguas están dificultando las labores de búsqueda, que tenían previsto prolongarse hasta que, con caída de la noche, los equipos de buceo no pudiesen seguir trabajando con seguridad.

Tampoco se descarta la posibilidad de que esas mismas plantas acuáticas hayan sido un problema para Rivera, ya que “si el cuerpo se enganchó con algo puede que nunca salga a la superficie”, sostuvo el sargento.

Rivera se convirtió en un rostro muy popular de la televisión por su papel como Santana López en la serie musical Glee (2009-2015).

Algunos de sus compañeros de reparto publicaron mensajes de esperanza en redes sociales como Heather Morris, quien pidió “todas las oraciones posibles para traer a Naya de regreso a casa” y agradeció las labores de los equipos de rescate.

Por su parte, la cantante y actriz Demi Lovato, que compartió pantalla con Rivera en un episodio de la serie, deseó que se encontrara “sana y salva”.

También Jackée Harry, que trabajó con la actriz cuando era niña en la comedia The Royal Family, escribió: “He visto florecer su carrera desde entonces. Por favor, Dios, no acortes esta vida”.

