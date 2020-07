Una frase que Ángel de Brito pronunció esta semana en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) deslizó de qué lado está en el ya histórico escándalo entre Jorge Rial y Marcela Tauro desatado meses atrás en Intrusos y que desencadenó la renuncia de la panelista y su posterior incorporación a otro programa de las tardes de América TV, Fantino a la tarde.

Como suele suceder, los palitos aparecen cuando menos se los espera y cuando el tema de discusión es otro, en este caso, el escándalo de Belén Francese con sus vecinos. Yanina Latorre, panelista de LAM, estaba relatando la charla que tuvo con el abogado de la actriz, y el pedido que este le hizo.

“Quiero que me digas quién te dio el tema de las fotitos que vos tenés, de la multa de Belén. Quería la fuente”, explicó la esposa de Diego Latorre, a lo que el periodista de espectáculos reaccionó con una contundente frase: “Te pedía la fuente. Esto lo están haciendo varios, es una moda”.

La contadora indicó que le respondió al letrado que “ella como periodista no iba a revelar la fuente”, y siguió con su relato, pero la chicana del flamante conductor del Cantando 2020 no pasó desapercibida, debido a que hizo referencia al motivo por el cual Tauro dijo haberse sentido maltratada en la que fue su última aparición en Intrusos en el espectáculo tras 17 años allí.

Aquel 19 de mayo, la periodista dijo que había una acusación contra Juan Roccabruna, exrecepcionista del doctor Rubén Mühlberger por desviación de fondos de la clínica para compras de uso personal, y Rial le pidió que diga quién le dio esa información. Ella obviamente se negó, y el presentador de televisión y radio le contestó: “Si no vas a dar nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Estamos todos tratando de hablar con la Justicia, traer testimonios reales, leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Lo único que te pido es eso, saber”.

El resto es historia conocida, y los ya hoy excompañeros nunca más se volvieron a hablar. Y hoy, sea casualidad o de manera disimulada, el jurado del Bailando fue claro en su posición a favor de Marcela.

L.L.

Galería de imágenes