Alejandro Fantino siempre se ha cuidado y no ha tenido problemas en definirse como un metrosexual, pero la confesión que hizo hoy sobre el mantenimiento de su cola en América le valió un tremendo comentario de Mónica Gonzaga que lo hizo estallar de la risa tanto a él como a sus compañeros del programa.

En Fantino a la tarde iba a homenajear a La discoteca del amor, película del año 1980 dirigida por Adolfo Aristarain que tuvo como protagonista a la actriz y vedette, pero antes el conductor de televisión recibió una opinión de Luis Ventura, que le dijo que se está “afrancesando un poco”.

El periodista contestó de manera afirmativa y contó lo que hace con las plantas de aloe vera que tiene en el patio de su casa. “Saco dos lonjas, le pongo un poquito a Coni (Mosqueira, su pareja) en el rostro, y yo, ahora hace frío, pero cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio, me desnudo y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos”, reveló el relator de fútbol, causando estupor en Marcela Tauro.

“Me encanta”, dijo el exconductor de Animales Sueltos, sin miedo a la crítica, y señalando también cómo esta práctica se contrapone con otra de sus grandes pasiones, la pesca, ya que también sabe ensuciarse con la tripa podrida de los sábalos en pos de que piquen los dorados.

Luego de decir que también “se peina las cejas con quinotos”, el presentador de televisión y radio se comunicó con Gonzaga a través de una videollamada. Pero antes del homenaje y mandar al corte, la modelo quiso elogiarlo al aire sin ningún filtro. “Te quiero decir algo: me encanta ese Fantino aputazado con el aloe vera. Ya estoy sentada sobre dos lonjas de aloe vera”, soltó Mónica, a lo que Alejandro respondió con una gran caracajada y un meneo de sus caderas.

Casualmente, el conductor de América reveló días atrás una confusa experiencia que vivió en el baño de un boliche gay cuando no supo el significado de un término utilizado para referirse a las personas heterosexuales dentro de la comunidad LGBTQ+.

L.L.

Galería de imágenes