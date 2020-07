Las redes sociales pueden funcionar como un escenario de entretenimiento, de información, formación e intercambio. También son grandes canales para la difusión veloz de los temas claves y por ello en muchas oportunidades actúan como fuentes de justicia. Sin embargo, la gran parte de las veces, también se utilizan como un espacio en el cual se pueden manifestar críticas, descontentos o desafortunadas frases contra los demás. Los abanderados de este rol, los haters, utilizan como blanco fácil a los famosos y si bien algunos lo dejan pasar, otros como More Rial, no se callan nada.

Luego de recibir críticas por no mostrarse de “cuerpo entero”, siempre subir “fotos de cara” y burlas por su estética, la hija del conductor de Intrusos (América) se cansó, subió un pequeño video de ella luciendo un look de jean y camisa, de cuerpo entero y con él un contundente mensaje para la gente que no le da tregua. “Puedo evitar las redes, silenciar los comentarios, pero ¿cómo apago todo eso que ya leí? ¿Cómo se apagan las burlas de esos que detrás de una red social con total impunidad consiguieron que más de una vez concluya mi día sin poder mirarme al espejo?“, comenzó a corazón abierto en un mensaje de palabras profundas.

“Es un trabajo de un paso a la vez, el de conseguir abrazarse a uno mismo, pero es dar uno adelante y dos atrás cuando al costado del camino existen personas opinando, de mi, de aquella que no conocen pero les apareció en insta y de su vecina.



Que si la ropa es muy ajustada, que si subí de peso, ¡o si bajé, es porque pude pagarme costosos tratamientos”, continuó la cantante indignada contra aquellos que no la dejan en paz.

En esa misma línea agregó sentida: “En su lista de preocupaciones no está el daño que hacen comentando, en sus cosas por opinar no se toman el minuto de pensar cuánto es el costo por estar a gusto con uno mismo. Aprendo a diario el aceptarme, trabajo en el amor por mí, en poder pisar firme luego de esas piedras al autoestima que (hace años) me toca bancar. Me pido perdón, aunque los demás deberían hacerlo (y no lo espero), me pido perdón por haber creído que soy eso que dicen, me pido perdón por haberme puesto a llorar en cada cuestionamiento que alguien que no me conoce puso en observación, me pido perdón por no haberme defendido, por no haberme protegido“

Finalmente cerró a su conmovedor descargo: “Aún duele, a veces esa burla hace eco y resuena el resto del día, pero hoy tengo ganas, hoy tengo fuerzas para cada mañana despertar y proponerme ser una mejor versión de mí. Entender que vivir y dejar vivir es cosa de grandeza, es virtud y lo contrario es miseria. Deseo que llegue el momento donde todos estemos lo bastantemente ocupados trabajando en nosotros mismos como para tener de tiempo de opinar sobre los demás. Sean felices, libres, vivan y dejen vivir”.

El posteo, More cosechó más de 300 mil reproducciones y cientos de “me gusta” que llegaron junto a muchos mensajes de apoyo, fuerza y aliento y diferentes consejos para que no le afecte la maldad de la que se alimentan muchas personas.

