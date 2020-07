Marcela Tauro recordó en Fantino a la Tarde (América) su paso por Bailando por un Sueño 2015, donde perdió en el teléfono ante Alberto Samid, y denunció fraude en los resultados.

El miércoles, en el marco de analizar las las votaciones en los reality shows, tras el escándalo generado en Bake Off Argentina por el Samanta Casais gate, Marcela Tauro reveló que durante su paso por el Bailando 2015, escuchó que Alberto Samid, con quien le tocó enfrentarse en la votación telefónica, mantuvo una acalorada conversación con la producción, dando a entender que la definición entre ellos estaba arreglada.

“Digo lo que me pasó a mí, total ya que estamos lo digo. Yo fui al teléfono con Alberto Samid y me di cuenta que algo pasaba porque escuché unos gritos. Era grabado el programa y yo escuchaba que Samid gritaba ‘yo con la Tauro no voy, a mí me habían dicho que iba con…’ y mencionaba a otra persona. Lo habían llevado a Samid a otra parte para que nadie escuche y por eso cuando me fui, me fui re caliente”, contó la actual panelista de Fantino a la Tarde.

“Cuando vos vas a perder no te dan bola. Samid decía ‘yo tenía que ir con Carmen Barbieri’. Él me quería mucho y no quería ir conmigo. Me eliminó él, ¿o vos por qué pensás que haría tanto quilombo si hubiera ganado yo? Un horror y una humillación”, agregó con humor.

Esta tarde, en el arranque del programa, y con documentos en la mano, Alejandro Fantino contó que hablarían de “resultados adulterados en un reality muy famoso, de votaciones telefónicas en donde participó Marcela y otros. Hay números, detalles y mensajes que no coinciden con lo que pasó al aire. Vamos a hablar en potencial para cubrir al canal”, advirtió. “Este documento, de ser real, podría generar un gran lío”.

“Me quedé helada cuando lo vi, porque la verdad para mi todo es show”, acotó Marcela. “Es todo show hasta que hay guita de la gente”, añadió Fantino. “Eso es lo único que me genera angustia, que me duele. Porque hay gente que se fanatiza con uno, que nos sigue, por el sueño también, y por ahí gasta lo que no tiene y gasta en un llamado telefónico“, manifestó, además de aclarar que no tiene resentimiento hacia el show, sino a esta situación en particular.

Tras las primeras apreciaciones, el conductor miró las hojas que contenían la información detallada y comenzó a leer. “Los votos SMS de esa noche Marcela habría recibido 13325 votos y que Alberto habría recibido 6886 votos. En total de los porcentajes sería que Tauro habría recibido el 65,93% y Samid el 34,07%. Entonces, este documento dice que habría ganado Marcela”, dijo.

Entonces Tauro tomó la palabra y comentó: “Cuando me llegó esta información, consulté y otra fuente me dijo que tenía razón con lo que yo había escuchado sobre Carmen Barbieri. Esta persona me explicó que hubiera sido poco creíble que le ganara Samid a Carmen. Era mas creíble que me ganara a mi”.

“Yo no servía para el certamen porque bailaba pésimo, me peleaba con el jurado. Pero al margen de eso, yo era de otro canal, soy de América, también eso pesaba. Yo sabía que no iba a llegar a final. Era inviable que yo durara mucho, no por una guerra de canales, pero…”, amplió la periodista.

Lejos de quedarse con los documentos que le llegaron, Fantino hizo una consulta profesional, y dijo: “Alguien que entiende de software me dijo por qué es manipulable. Lo estamos manejando en potencial, porque más allá que confiamos en la fuente, si creo que de haberse dado esto, no sé ni siquiera si Tinelli estaba al tanto, yo creo que no, el está conduciendo”, contó.

Mauricio D’Alessandro, agregó: “Me escribió uno de los participantes del Bailando más exitoso, y me dice ‘un día alguien de algunas de la compañías más importantes de celulares me contó que yo había ganado, sin embargo yo termine perdiendo’. Eso motivó una queja de las compañías porque lo que ellos enviaban no se había reflejado en el programa”, manifestó.

Minutos antes de cerrar la emisión, el conductor contó que “había otras famosas” como Gladys Florimonte, que también habría ganado con el 56,96% de votos contra el 43,04% de Alberto Samid, aunque la actriz y humorista fue eliminada.”En este caso, Gladys habría conseguido 5790 votos contra 4386 de Samid”, leyó

