En todos los realities siempre hay un par de participantes que destacan y que quedan en la memoria de todos. En el caso de Bake Off Argentina, Samanta Casais, sin dudas, trascenderá como la más polémica, y para muchos, como la mejor jugadora del programa. Por su estrategia, por la repercusión, el nombre de Marianela Mirra sobrevoló cuando se la comparó con la cocinera. Sin embargo, a la ex Gran Hermano no le gustó nada la situación y lo hizo saber.

“¡¡¡Suéltenme!!! Basta de compararme. Soy inigualable perdedores de cuarta, no saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren”, lanzó la ganadora de Gran Hermano 2007 en su cuenta de Instagram, cansada de ser comparada con Samanta, quien casual o causalmente también se llama ¡Marianela!

“Yo no cometí ilícitos”, señaló diferenciándose nuevamente de Samanta, quien fue acusada de estafa por su ex cuñado, y tiene una causa judicial por homicido culposo en la que está involucrada. “¡¡Fui viva y no se la bancan!! Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre y no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Eso ya lo sabe. Hipócritas, sacate la careta. ¡¡¡Tontes!!!”, manifestó notablemente molesta.

“Ojalá tengan la cuarta parte de felicidad de lo que a mí me toca, manga de giles. Vende humo, chiquitaje, ¡tilingos! Olvidense, ¡para mi no existieron nunca!”, lanzó sacada Mirra, quien pasó a la historia como la mejor jugadora de la historia de los realities luego de “la espontánea” que sacó de circulación a Diego Leonardi.

“Nunca, pero nunca me llegó ni me llegará la mierda, soy otra clase de gente. Está comprobado, aunque quieran cambiar la historia. Ya fueron!!! No subestimen a la gente, está claro quién es quien. No se necesita volver atrás solo para tomar impulso.¡¡¡ Ridícules!!! (sic)”, expresó bajo un fondo anaranjado y en mayúsculas.

Luego en otra historia, el descargo comenzó a tener otro color, más directo aunque misterioso ya que no nombró a nadie, pero muchos apuntaron a Jorge Rial, quien días atrás había analizado la furia en las redes contra Casais y la había comparado con la época en la que él estaba al frente de GH, y claro, también mencionó a Mirra, con quien mantiene una furiosa disputa tras un affaire escandaloso.

“Es verdad que lo que pasa en el reality tiene que ver con la selección que se hace en los castings. Pero quiero decir algo, nadie elige a la gente sabiendo en qué se van a transformar dentro de la casa. Les puedo dar mil ejemplos. Nadie vio venir a Marianela Mirra, nadie la vio venir. Es más, no la vimos venir hasta el final. Nadie vio venir a Nadie, que si hubiera estado en esta etapa de redes sociales, la tiene que ir a buscar la policía porque la matan. Quiero decir eso, se van armando dentro del reality”, dijo el conductor en Intrusos.

“Todo lo que hicieron antes fue violencia de género, estafa moral, fábulas. Pero ahora se defiende al género. ¿Desde cuando? Solo un grupo de oportunistas. ¿Dónde estuvieron? Insultos, denigrar y hacer daño, abuso de poder existieron siempre!”, sentenció. Y arremetió: “Manga de soretes corten el tema. La fama el éxito, me aburrió. Fin. ¡¡¡Y me la banqué y le banco sola!!!! No necesité de nadie para poner los límites. Vendan lo que quieran. Ya la tienen adentro”.

Por último, irónica, manifestó: “Habrá que ver qué cosecharon, jajaja. No me consulten más algo que siempre estuvo televisado. Absolutamente todo, nada mas para acotar hacia nadie. ¡¡¡Los chuño a todes!!!”, concluyó.

L.M

