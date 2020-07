La tarde del miércoles 8 de julio, Julián Serrano, quedó en boca de todos luego de que en tono de ‘humor’, el actor haga público un video en el que sonaba de fondo Go Feek Yourself de Two Feet y él se muestre desnudo del torso para arriba, haciendo la representación de cuando los hombres están en pleno acto sexual, terminan rápidamente y la mujer queda insatisfecha. “A todos nos pasó a alguna vez”, confesó sin tapujos el cantante y le sumó el hashtag “precoz”. Su representación osada en Tik Tok causó mucha polémica en las redes sociales, dado que la gente comenzó a decir que era “innecesario y les daba vergüenza” y fue por este motivo que el ex de Oriana Sabatini le hizo frente a las críticas redoblando la apuesta.

Luego de que su video acerca de las dificultades sexuales con las que se puede encontrar un hombre en pleno acto no cayera nada bien, Serrano no escondió la mano y elevó el tono en las redes. “Dale gente se la pasan hablando de amor propio pero no se bancan que uno se garche así mismo“, lanzó en Twitter sin filtro y añadió una polémica foto, en la que se ve un hombre representado de forma ilustrada, en la cual se auto practica sexo oral. Al respecto cerró picante: “Hola gente ¿como están? , síganme en Tik Tok para más receta”.

Tras jugársela en las redes nuevamente, desafiar y enfrentar a los haters, el actor de 26 años y ex Cris Morena recibió fuertes repudios en la red del pajarito y volvió a hacerse viral. “Esto se llama querer llamar la atención”, “te fuiste muy de mambo hermano”, “fuera de lugar completamente“, fueron algunos de los mensajes furiosos de la gente.

A.A

