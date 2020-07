El terreno avanzado en los derechos y el respeto a la comunidad LGBTIQ+ es un proceso que llevó bastante tiempo en Argentina hasta lograr el lugar y reconocimiento que tienen hoy. Sin embargo, si bien la sociedad local está mucho más abierta para comprender la libertad de elección sexual y todo lo que concierne al tema, aún siguen desatándose reñidos debates por dichos desafortunados, faltas de respeto o ninguneos a éstos. Esto mismo sucedió con Rodrigo Lussich, luego de que el panelista de Intrusos (América), lance una desafortunada frase al aire sobre las chicas trans, de la que luego se retractó y pidió disculpas públicas, pero que Lizy Tagliani, pese a no haber estado dirigida para ella, se involucró y respondió con un reflexivo descargo en redes.

Frente al escándalo, Lizy manifestó qué le sucedió al notificarse de la noticia y dio su punto de vista en las redes. “Debo reconocer que llamar “sorpresa”a los genitales fue hasta normal en mi vocabulario tipo trava kinder etc y entiendo que pueda molestar. Se aprende de a poco. Pero tenemos que dejar de asombrarnos de que una persona se enamore de quien se le de la gana. Mirá, a mi novio le molesta más las garras que tengo en lugar de uñas en los pies que mi “sorpresa”, nos amamos antes de desnudarnos por suerte. Yo al menos lo amo más allá de las formas y de los títulos”, comenzó su descargo la conductora de Telefe en Twitter.

Mira debo reconocer q llamar sorpresa a los genitales fue hasta normal en mi vocabulario tipo trava kinder etc y entiendo q pueda molestar… se aprende de apoco. Pero tenemos q dejar de asombrarnos de q una persona se enamore de quien se le de la gana. https://t.co/Ky8pnN8p79 — Lizy Tagliani (@lizytagliani) July 9, 2020

Finalmente le dio un cierre a su mensaje en Instagram, con una foto de su pareja tomados de la mano y un mensaje muy contundente a a raíz de los dichos de Lussich. “Alguien no importa quien? porque estoy segura que ni siquiera fue con mala intensión. Se refirió a una chica trans como una mujer con sorpresa y automáticamente me vino a la mente la cantidad de bromas que yo hice de mi con ese tema, trava kinder, trava con manija etc. Y dije ¿cuál sería la sorpresa si debajo de la ropa solo hay una cantidad limitada a dos posibilidades de genitales? ¿por qué nos importa a quien decide amar una persona?”, comenzó y añadió: “De mi novio dijeron que es muy lindo, que es muy joven, que me quiere por la fama y sin embargo yo siento que es amor. Nos vimos y nos amamos antes de desnudarnos y este amor va a durar más allá de las formas y de los títulos. Yo amo vivir mi vida con humor pero esto lo escribo por muchas personas a las que les duele tener que vivir pidiendo permiso para buscar la felicidad en el rincón que más le guste, a quien tiene que explicar todo el tiempo que no elige ser de tal o cual forma, que le brota por los poros amar de esa manera, que no es rebeldía,que no es en contra de nadie,que su alma, su corazón y todos sus sentidos así se lo piden. Amar sentir y respetar no se puede llevar al tribunal de la justicia y la mirada del otro, pues es algo que nos pertenece a cada uno y es lo mas valioso que tenemos. Cuidémonos siempre”.

Recordemos que todo comenzó cuando la ex figura de El Nueve desarrolló para la sección de “recreo” y divertimento en el ciclo de América, “los escandalones”, informando que el ex de Charlotte Caniggia , Lohan, está de en pareja. “Está de novio con una modelo colombiana…es una mujer claro, pero con sorpresita, porque está de novio con una modelo trans“, manifestó al aire y no tardó en recibir una catarata de críticas e insultos en la red al respecto.

“Es una mujer con sorpresita´´ dice Rodrigo Lussich al referirse a una chica trans, éste es el ´´humor´´ que promueve el transodio que sufren las compañeras trans y travestis hasta terminar asesinadas“, aseguró muy indignado un usuario, respaldando a las trans, quien a su vez, etiquetó al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y recibió miles de comentarios al pie de personas repudiando sus dichos. “Promueven odio”, “no suma”, “no tiene nada de gracioso lo que dijiste Lussich”, “hay que tener cuidado con el lenguaje”, fueron algunas de los mensajes de indignación.

´´Es una mujer con sorpresita´´ dice @rodrigolussich al referirse a una chica trans, éste es el ´´humor´´ que promueve el transodio que sufren las compañeras trans y travestis hasta terminar asesinadas. @inadi @rialjorge @Intrusos @francotorchia_ @vikidonda pic.twitter.com/y6hUw37VOW — Conito (@conitonotdead) July 8, 2020

Finalmente, luego de leer el repudio en las redes y los dichos de Lizy, Rodrigo Lussich pidió las respectivas disculpas en sus historias de Instagram. “Mil disculpas públicas al colectivo LGTBIQ+ y en especial al colectivo trans por una frase fuera de lugar, innecesaria, estigmatizante y desafortunada. No es propia de mi, pero sucedió y me hago cargo. Entiendo que cuando suceden estas cosas las disculpas en general no conforman. Mi intención es llevar alegría y hacer reír. Quienes me conocen saben como soy y me expreso y lo que he defendido , no una, sino muchísimas veces mi condición y la de muchos. Lamento muchísimo mi error y pido disculpas nuevamente y lamento también que muchos de los que se han sentido lastimados suban la apuesta agrediendo el doble, ya que en mi punto ,ejercen lo mismo que critican“.

A.A