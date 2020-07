Era una de las parejas más preferidas del espectáculo. Si bien estaban en el mejor momento del noviazgo, la cuarentena, la distancia y los rumores de una actriz internacional como “tercera en discordia” los dejaron muy lejos. Es así que desde hace ya dos meses, Tini Stoessel y Sebastián Yatra tomaron caminos diferentes, tras separarse. Los fanáticos sufrieron mucho esta ruptura pero según habían comunicado en su momento los artistas “era la mejor decisión para los dos”. Tras haber pasado el tiempo y con un aire de enfriamiento en el aire, el cantante colombiano habló a corazón abierto en una entrevista respecto a sus sentimientos.

En medio del aislamiento en Colombia, el ex de la cantante argentina contó como fue terminar su relación. “Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño“, afirmó en diálogo con la conductora de Univisión, Chiquinquirá Delgado, a través del segmento en línea El Break de las 7. En esa misma línea, confirmó que la separación recibió mucha influencia por la distancia y la carrera de ambos.

“Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo, en este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida o a largo plazo también a veces van por distintos caminos“, indicó sincero y agregó: “Nosotros hablamos todo muy bien, como podíamos, y se dejó todo como bien claro, yo creo que tranquilos. Seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos y estar tranquilos los dos, yo sólo deseo que ella y su corazón estén muy bien”

Luego más allá de contar en qué términos fue la separación, lanzó una inesperada frase romántica: “Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad”.

En cuanto a las conjeturas populares y de fans que aseguran que en la separación influyó la presencia de la protagonista de Elite (Netflix) en su vida, aseguró: “Con Danna somos colegas, amigos, nos llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuándo sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia”.

Quedan abiertas más preguntas que respuestas. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra y develará que sucedió en esta pareja de artistas que cosechó el amor de millones de fanáticos en el mundo, pero los avatares del encierro, los proyectos futuros, las diferencias y ¿quizá Danna? los dejaron en veredas opuestas. “A veces las cosas no se dan como uno lo imagina. Decidimos terminar la relación”, había comunicado el cantante colombiano por entonces.

