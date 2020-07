Ni siquiera salió a la luz el tráiler, pero la serie de la vida de Diego Armando Maradona, Sueño Bendito, sigue dando que hablar, y tras la revelación de los 14 pedidos del exfutbolista que incluyen estafas, drogas e infidelidades para que la producción que se emitirá en Amazon Prime Video destruya por completo a Claudia Villafañe, se conocieron más guiones de los capítulos y una escena crucial que muestra el enfrentamiento entre las dos mujeres más importantes en la vida del Diez: su exesposa y su madre, Doña Tota.

En Confrontados (El Nueve), la conductora del programa, Marina Calabró y el panelista Gustavo Méndez leyeron parte de una charla que se da cuando Maradona, interpretado por Juan Palomino, se encuentra internado en grave estado en Uruguay a comienzos del año 2000. Allí, la mamá del campeón del mundo en México 1986 acusa a Claudia de la adicción de su hijo a la cocaína.

“¿Qué le pasa, Tota? ¿Por qué me dijo eso tan feo? ¿En serio cree que no cuide a su hijo? Diego tiene este problema hace quince años, y yo vengo luchando en soledad sin que nadie me acompañe”, es el diálogo de Villafañe, caracterizada por Julieta Cardinali.

“Lo hubieras contado en su momento, cuando comenzó el problema, en vez de apañarlo”, es la respuesta de la mamá del exfutbolista, encarnada por Rita Cortese, y continúa: “No acudiste a la familia, nos dejaste afuera de todo”.

“Tota, cuando una persona se quiere drogar, no le pide permiso a la mamá”, responde la madre de Dalma y Gianinna, a lo que la esposa de Don Diego contesta: “”Diego toma drogas desde hace mucho, como vos decís, pero nunca llegó a tanto. Si ahora le pasó esto, es porque vos lo dejaste solo. Porque te quisiste separar y él no. Le prometiste que era ‘para toda la vida’, ¿no te acordás? Y de repente le soltaste la mano”.

“Si mi hijo se muere, no te lo voy a perdonar nunca”, exclama Doña Tota, cuyo nombre verdadero era Dalma Salvadora Franco y que falleció el 19 de noviembre de 2011 a los 81 años de edad.

