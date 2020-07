Samanta Casais, la finalista descalificada de Bake Off Argentina luego de que trascienda su trabajo en el Café San Juan y las apariciones televisivas que no habían sido mencionadas en su formulario de inscripción al reality, dialogó con el equipo de Intrusos (América), reveló que tuvo que estar medicada por el odio que recibió de las redes sociales y también relató el sorpresivo momento que vivió al salir a la calle.

Tras la drástica decisión de Turner, productora del programa emitido por Telefe, de quitarle el título de mejor pastelera amateur del país y los 600 mil pesos que le fueron otorgados a su competidor, Damián Pier Basile, la joven fue indagada por los periodistas del ciclo conducido por Jorge Rial, y remarcó que su novio, Juan Cruz, fue importante a la hora de recibir contención. “Me sacó a flote, porque llegó un momento en el que, por así decirlo, como que quería desaparecer del mundo. Él me dijo basta, hasta acá llegó. No me estaba haciendo bien y todas las mañanas me levantaba para tomar mate”, indicó la joven de Villa Domínico que actualmente reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“¿Pagaste un precio demasiado caro por la fama?”, le consultó Rodrigo Lussich, a lo que ella respondió de manera contundente: “Sí, yo creo que sí. Pensé que iba a ser todo un poco más tranquilo, pero el formato fue hermoso, la experiencia fue hermosa. Conocí gente maravillosa, Paula, el jurado, mis compañeros, todos. Fuera de lo que es la fama, lo que se vivió adentro fue muy lindo y creo que me quedo con eso”.

Esas declaraciones fueron el pie para que el panelista Guido Záffora le consultara por cómo reaccionó la calle al verla, ya que días atrás circuló la versión de que no podía salir a la vía pública debido a los insultos que recibía. “¿Fuiste al supermercado, te reconocieron, la gente te dice ‘Sachanta‘ o es buena onda?”, preguntó el periodista, pero Sami contestó con una frase que poco coincide con el éxito que tuvo Bake Off en el rating y en las redes.

“No me reconoció nadie en la calle”, reveló Casais, que estalló en risas al igual que todo el panel. No obstante, luego Adrián Pallares señaló que el tapabocas puede haber sido una de las causas por la cual la descalificada del reality no llamó la atención al salir de su casa.

En cuanto al sufrimiento que atravesó, Samanta contó que Telefe le ofreció asistencia de un psicólogo, pero que ella prefirió quedarse con el terapeuta con el que se trata desde hace varios años. “Obviamente también estuve con psiquiátra un tiempo porque necesitaba dormir y no estaba pudiendo. Lo de las redes fue demasiado”, sostuvo la pastelera.

A pesar de mostrarse sin problemas para referirse al escándalo del programa del que fue campeona hasta la decisión de la producción, la polémica participante se negó a dar declaraciones de la causa en la que fue imputada por homicidio culposo.

“Prefiero no hablar de ese tema”, respondió con firmeza luego de ser indagada sobre la muerte de Alfredo Olguín, hombre de 74 años, en la Autopista 25 de mayo.

