Tik Tok se convirtió en la red social del momento. Si bien opera desde el 2016, la aplicación para medios de iOS y Android que funciona para crear y compartir vídeos cortos y tiene sede en Beijing, China, trascendió a la máxima potencialidad de uso durante la cuarentena a la que debieron someterse todos los países del mundo en este 2020, ante la pandemia por COVID-19, dado que la gente encontró en esta plataforma para dispositivos móviles, una distracción, divertimento y fuente de creatividad en medio del encierro. Entre uno de los usuarios más populares, se encuentra Julián Serrano, quien explotó la red en las últimas horas con un osado video sexual,

En tono de ‘humor’, el actor hizo público un video en el que suena de fondo Go Feek Yourself de Two Feet y el se encuentra desnudo, mostrando solo el torso, haciendo la representación de cuando los hombres están en pleno acto sexual y terminan rápidamente. “Cuando estás en pleno acto sexual, pero finalizás a los 30 segundos y seguís como que no pasó nada”, lanzó el actor en la red, desdoblando papel y haciendo también el de la mujer que queda insatisfecha ante la situación y aseguró al pie entre emoticones de decepción: “A todos nos pasó alguna vez”, junto a hashtags como: “Precoz”.

Por tal motivo, incorporó a la creación de su polémico posteo, otros audios que recitan de fondo para agregar “comicidad” al momento: “Mirate, no estás consciente y sigues empeñado en mostrarle al mundo lo que puedes hacer”, tras mostrarse en sus posteriores intentos por no culminar el acto; mientras que el otro audio de Naruto, serie comic japonesa, cierra diciendo: “Está noqueado lo único que lo mantiene en pie es el poder de su voluntad”

El Tik Tok del influencer cosechó rápidamente casi 14 mil “me gusta” y cientos de comentarios en el que sus seguidores no tardaron en reaccionar y responderle a su salida osada en la red social. “Escupí un pulmón”, “Julián me estás cargando”, “Nunca en mi vida te imaginé en esa situación”, “Che me parece que no da”, “¿No es un montón?”, fueron algunos de los mensajes.

