El motor que sostiene en el tiempo a los haters, es el espacio con el que cuentan para desarrollarse como las redes sociales, y el blanco fácil que manejan para su constante hostigamiento, las figuras públicas. Cande Tinelli es hija de uno de los conductores y empresarios más importantes y destacados del país; además, es cantautora, modelo e influencer, ya que cuenta con más de 4 millones de seguidores y marca tendencia por su exótico look. Es por este motivo, que así como cuenta con miles de fans que la halagan y la apoyan en sus proyectos, también convive con los detractores que la critican. Sin embargo, fiel a su estilo, suele responder los mensajes que contienen odio y esta vez, no fue la excepción.

Las últimas semanas circuló en las redes el rumor de que Cande estaba “toda operada” y muchos de los usuarios maliciosos comenzaron a compararla con otras famosas que pasaron por ciertas cirugías u operaciones, por lo que le dijeron que “está toda hecha de plástico”. Este último comentario que fue recibiendo, enfureció a la hija de Marcelo Tinelli y con un templante calmo, aunque muy picante, se defendió de las críticas.

“Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico, tengo siliconas en las tetas que no son de plástico, me operé la nariz que no tenía plástico, y en la boca me pongo relleno obvio, con un capo, pero no es plástico“, comenzó explicando sobre las intervenciones que realizó sobre su cuerpo, mitigando así la posibilidad que continúen las conjeturas en detrimento de su persona.

Luego de aclararles a quienes estaban muy preocupados por su aspecto o sus intervenciones quirúrgicas de forma muy seria, la modelo disparó muy picante y osada: “Igualmente si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las tetas”, video que cerró y acompañó de una frase que circuló mucho en las producciones de las últimas semanas en la red social Tik Tok: “El que puede puede y el que no, critica”.

A.A

Galería de imágenes